Скрывать нечего! Светлана Лобода показала беременный живот в прозрачном платье

О своей второй беременности Светлана Лобода заявила на международной профессиональной музыкальной премии BraVo в начале марта, появившись на сцене в прозрачном платье с обтягивающим боди, не скрывающем новых форм. Несмотря на это, в Instagram певица продолжала оставлять беременный живот за кадром, предпочитая съемки со спины и издалека и фотографии по пояс. Однако сейчас Лобода перестала скрывать свое положение и на новой серии снимков, сделанных тогда же, на премии, предстает перед фолловерами своего Instagram во всей красе.

— поблагодарила Светлана Лобода дизайнера Юлию Янину.

Напомним, СМИ и инсайдеры в шоу-бизнесе приписывают отцовство второго ребенка певицы фронтмену группы Rammstein Тиллю Линдеманну, с которым Светлана познакомилась на фестивале «Жара» в прошлом году. Лобода также воспитывает 6-летнюю дочь Евангелину от отношений с хореографом Андреем Царем

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Фото:Instagram