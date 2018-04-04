За неделю 41 зауральская семья пополнила список неблагополучных 

В Зауралье полицейские проверили неблагополучные семьи и лиц с антиобщественным поведением.
За период с 26 по 31 марта 2018 года на территории Курганской области, в ходе 1-го этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Быт», посещено 2535 квартир, частных домов с проведением профилактических бесед. Проверено 118 общежитий, 640 квартир, 1329 домовладений, на предмет возможной концентрации лиц асоциальной и криминальной направленности. Проверено 620 неблагополучных семей, дополнительно выявлена и поставлена на учет 41 такая семья.