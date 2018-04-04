Ещё
За неделю 41 зауральская семья пополнила список неблагополучных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За неделю 41 зауральская семья пополнила список неблагополучных 

Уральский меридиан 23 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
В Зауралье полицейские проверили неблагополучные семьи и лиц с антиобщественным поведением.
За период с 26 по 31 марта 2018 года на территории Курганской области, в ходе 1-го этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Быт», посещено 2535 квартир, частных домов с проведением профилактических бесед. Проверено 118 общежитий, 640 квартир, 1329 домовладений, на предмет возможной концентрации лиц асоциальной и криминальной направленности. Проверено 620 неблагополучных семей, дополнительно выявлена и поставлена на учет 41 такая семья.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УМВД России по Курганской области, за время проведения операции выявлено 53 преступления превентивной направленности, совершенных на бытовой почве (статьи 115, 116, 116.1, 119 УК РФ).
Уральский меридиан: последние новости
«Полиция Югры» расскажет не выдуманные истории из жизни следователей В Югру доставили 1,5 тысяч ручек для участников «Тотального диктанта» Курган становится Венецией под землей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина может потерять право прохода через Керченский пролив194
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Россия испытала противоспутниковое оружие108
Российские корабли восхитили американцев122
Доллар достигнет пика22
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение