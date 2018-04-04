Обманываться рад. Как мошенники дурят пенсионеров

Полное исцеление, снятие порчи и венца безбрачия, установка на богатство — это и многое другое обещают лжегадалки жителям Красноярского края . Не задумываясь, порой люди отдают все свои сбережения, чтобы избавиться от неудач. А по факту остаются у разбитого корыта. На что ведутся жертвы обмана и какие уловки сегодня используют мошенники, разбирался корреспондент «АиФ-Красноярск»

Идеальная жертва

Уловки мошенников стары как мир. Сообщения о блокировке банковских карт, звонки и смс-сообщения с просьбой о помощи, а также покупка товаров через Интернет — одни из самых популярных способов обмана. Но лидерами уже несколько лет остаются преступления, связанные со сферой экстрасенсорики.

«Мы проводим большую профилактическую работу с различными категориями населения. Лично встречаемся с гражданами, раздаём брошюры и листовки, широко эта тема освещается в СМИ. Но люди по-прежнему попадаются на обман. Только в прошлом году каждое десятое преступление в Красноярском крае было связано с мошенничеством», — говорит начальник краевой полиции Александр Речицкий

Чаще всего жертвами магов становятся пожилые люди. В силу своей доверчивости они легко поддаются убеждениям и готовы отдать все свои сбережения в надежде на чудо. И если одни лишаются десятков тысяч рублей, то другие отдают незнакомцам миллионы.

Так, 76-летняя жительница Минусинска за снятие порчи заплатила более миллиона рублей. Всё произошло днём во дворе жилого дома. Незнакомка лишь сказала, что на женщине порча, как та сразу же решила от неё избавиться. В Ачинске желание спасти сестру от онкологии обошлось 65-летней женщине в 900 тыс. рублей. Причём лично с «целительницей» она не встречалась. Сеансы оздоровления проходили в телефонном режиме, цена каждого — около 23 тыс. рублей. Маг из Красноярска брал у своих жертв ювелирные изделия, обещая через них избавить от одиночества. Десять человек, не задумываясь, отдали свои украшения. Как показывает практика, не только пенсионеры надеются на волшебство. Например, 29-летний житель Ачинска поверил, что на нём порча, и отдал всё своё золото, чтобы избавиться от «непосильной» ноши.

«Действительно, в зоне риска не только пожилые, но и все те, кто восприимчив к такого рода информации. Как правило, происходит случайный выбор жертвы. Преступники могут подойти к вам на улице, прийти в дом под видом социального работника. Они хорошие психологи, играют на самом больном — здоровье жертв и их родных. Предлагают исцеление, снятие порчи, даже оздоровление, лишь бы выманить имеющиеся сбережения. Они не отпустят вас, пока вы не отдадите им всё!» — говорит начальник следственной части полиции Красноярска Елена Бондаренко

Верните наши денежки

Как признаются полицейские, специальную статистику по «магическим» преступлениям они не ведут. Все дела, связанные с хищением денежных средств, автоматически относятся к сфере мошенничества.

«Раскрытие таких преступлений проходит достаточно успешно. Во многих случаях даже удаётся вернуть похищенное. Но это при условии, что потерпевший сразу же обратился в полицию. Пока в памяти ещё свежи все детали. Иначе потом поиск преступников и похищенных денег может затянуться. Как правило, вещи и бытовые предметы легче найти, чем деньги. Ведь у преступников есть время на то, чтобы их потратить. И тогда возместить ущерб в полном объёме не получится», — уточняет Елена Александровна.

Кстати, за оказание магических услуг мошенникам грозит до 5 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, даже попав за решётку, они продолжают обманывать людей при помощи телефонов.