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В России ввели оценку чиновников по качеству работы с гражданами
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В России ввели оценку чиновников по качеству работы с гражданами 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Правительство России утвердило новые правила оценки эффективности чиновников, в частности вводится система их мотивации в зависимости от качества работы с гражданами, соответствующее постановление опубликовано утром в пятницу на сайте кабинета.
"Утверждены Правила оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учётом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов такой оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей", — говорится в сообщении.
Вводится система мотивации руководителей и служащих ведомств, государственных внебюджетных фондов и многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг. Две основные составляющие мотивации — результаты оценки качества и результаты работы с отзывами граждан.
"Механизм оценки гражданами качества предоставления услуг распространён на руководителей МФЦ, в том числе на все государственные услуги субъектов Федерации и муниципальные услуги, которые оказываются в МФЦ", — добавляется в сообщении.
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