В России ввели оценку чиновников по качеству работы с гражданами

МОСКВА , 6 апр — РИА Новости Правительство России утвердило новые правила оценки эффективности чиновников, в частности вводится система их мотивации в зависимости от качества работы с гражданами, соответствующее постановление опубликовано утром в пятницу на сайте кабинета.

"Утверждены Правила оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учётом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов такой оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей", — говорится в сообщении.

Вводится система мотивации руководителей и служащих ведомств, государственных внебюджетных фондов и многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг. Две основные составляющие мотивации — результаты оценки качества и результаты работы с отзывами граждан.

"Механизм оценки гражданами качества предоставления услуг распространён на руководителей МФЦ, в том числе на все государственные услуги субъектов Федерации и муниципальные услуги, которые оказываются в МФЦ", — добавляется в сообщении.