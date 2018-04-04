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Кабмин утвердил правила оценки эффективности финансирования инновационной деятельности
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Кабмин утвердил правила оценки эффективности финансирования инновационной деятельности 

Парламентская газета 27 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России утвердило правила оценки эффективности использования средств, направляемых государством на поддержку инновационной деятельности. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Утверждены Правила оценки эффективности, особенностей определения целевого характера использования бюджетных средств, направляемых государством на поддержку инновационной деятельности, а также средств из внебюджетных источников, возврат которых обеспечен государственными гарантиями, и применяемые при проведении такой оценки критерии», — говорится в документе.
Это позволит сформировать единую методологическую базу, основные принципы и критерии оценки эффективности использования средств, направляемых государством на поддержку инновационной деятельности.
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