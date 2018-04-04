Ещё
Более 7,5 тыс. человек пострадали в Алжире с 1956 года от мин, оставленных французскими колонизаторами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 7,5 тыс. человек пострадали в Алжире с 1956 года от мин, оставленных французскими колонизаторами 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Алжир, 4 апреля /Синьхуа/ — Более 7,5 тыс. человек пострадали в Алжире от мин, оставленных французскими колонизаторами. Об этом во вторник сообщила Алжирская ассоциация жертв мин.
Глава организации Мохамед Джуади заявил СМИ, что с 1956 по 2017 г. свыше 7,5 тыс. человек погибли или получили ранения от мин, оставленных французскими колонизаторами. Он призвал Париж взять на себя ответственность за преступления, совершенные во время колониального господства, и выплатить компенсации пострадавшим.
Напомним, что в колониальную эпоху французская армия заложила большое количество мин на границе Алжира с Марокко и Тунисом, чтобы помешать местному движению сопротивления получать оружие из-за рубежа. На минах часто подрывались мирные жители пограничных районов, в том числе дети.
Франция только в 2007 году передала Алжиру карту минных полей, что ускорило процесс разминирования. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Ван И: ежегодное совещание Боаоского азиатского форума - 2018 предложит Азии и миру "Боаоскую мудрость" Узбекистан и Туркменистан провели перговоры по вопросам делимитации и демаркации госграницы Церемония в память о Чжан Цяне в провинции Шэньси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина может потерять право прохода через Керченский пролив194
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Россия испытала противоспутниковое оружие108
Российские корабли восхитили американцев122
Доллар достигнет пика22
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение