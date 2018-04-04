Более 7,5 тыс. человек пострадали в Алжире с 1956 года от мин, оставленных французскими колонизаторами

Алжир , 4 апреля / Синьхуа / — Более 7,5 тыс. человек пострадали в Алжире от мин, оставленных французскими колонизаторами. Об этом во вторник сообщила Алжирская ассоциация жертв мин.

Глава организации Мохамед Джуади заявил СМИ, что с 1956 по 2017 г. свыше 7,5 тыс. человек погибли или получили ранения от мин, оставленных французскими колонизаторами. Он призвал Париж взять на себя ответственность за преступления, совершенные во время колониального господства, и выплатить компенсации пострадавшим.

Напомним, что в колониальную эпоху французская армия заложила большое количество мин на границе Алжира с Марокко Тунисом , чтобы помешать местному движению сопротивления получать оружие из-за рубежа. На минах часто подрывались мирные жители пограничных районов, в том числе дети.