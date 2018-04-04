Редактор главного глянцевого журнала Костромы тайно вышла замуж: есть фото

Елена Шишкина , главный редактор журнала глянцевого журнала «Номер», вышла замуж, узнал KOSTROMA.TODAY. Счастливое событие она предпочла не афишировать

Супругом Елены стал 35-летний костромич Андрей Оралов, он занимается бизнесом. Елена после замужества взяла фамилию супруга.

Пара зарегистрировала свои отношения в костромском загсе. Теперь на пальце у главного редактора самого гламурного издания Костромы — два кольца. Одно бриллиантовое, подаренное на помолвку, и второе — обручальное. Известно, что планируется свадебное путешествие.

Елена Шишкина окончила юридический факультет КГТУ, потом работала в ЮКОСе Москве , в компании ИНТЕХ, занималась развитием магазинов La Scala. Несколько лет назад она стала владелицей и редактором журнала «Номер», который при ней стал самым процветающим глянцевым изданием Костромы.

Елена после свадьбы взяла фамилию мужа.

Елена — один из самых ярких персонажей светской жизни Костромы начала 2010-х годов.

«Тогда у нас были очень популярны «рейды» — из одного заведения в другое, когда хорошим тоном считалось посетить минимум три места за вечер. А потом, как-то одномоментно и очень резко всё… Ну или мы все постарели что-ли… Сейчас ведь нет никакой ярко выраженной «тусовки». Раньше это все было дико интересно. Каждая семья, компания собирали свою тематическую вечеринку. Потом ехали продолжать, потом эти разные компании встречались. Это все было как-то уникально. Не то, что сейчас: пришли-выпили-разъехались. Живого общения было больше. И это было здорово. Золотое время. Зажигали вовсю! Это был рассвет светской жизни в Костроме!», — недавно вспоминала она в интервью.

В последние годы Елена, как она рассказывает сама, «дистанцировалась от социума». Она создала в Костроме женский круг «Рада» — женское сообщество, где девушки общаются, обмениваются опытом, обсуждают всевозможные женские вопросы.