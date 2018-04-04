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На КНПЗ работают уникальные специалисты, доказывающие свое мастерство в профессиональных конкурсах
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На КНПЗ работают уникальные специалисты, доказывающие свое мастерство в профессиональных конкурсах 

Волга Ньюс 25 минут назад
Фото: Волга Ньюс
В испытательной лаборатории предприятия работает всего семь инженеров. От их умения распознавать дефекты в оборудовании во многом зависит безопасность производства, поэтому каждый из них аттестован и раз в три года подтверждает свою квалификацию.
Сотрудники испытательной лаборатории уже не раз становились победителями регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля, который проводится с 2003 года при поддержке Ростехнадзора. Конкурс дает возможность не только определить сильнейшего в честной борьбе, но и обменяться опытом с коллегами. В прошлые годы награды получали работники КНПЗ Владимир Петрянкин и Александр Кореневский. В этом году в номинации «Радиационный метод» по итогам отборочного тура второе место занял один из опытнейших дефектоскопистов Алексей Мишустин.
В должности специалиста рентгено-, гаммаграфирования на заводе Алексей Юрьевич работает 11-й год. «Участие в конкурсе для меня стало ещё одной возможностью профессионального развития, — признается Алексей Юрьевич. — По заданию я должен был провести контроль экзаменационных образцов, расшифровать полученные снимки и выдать заключение о соответствии образцов требованиям нормативно-технической документации».
Радиационный метод неразрушающего контроля широко используется в атомной энергетике, в космической, авиационной и нефтяной промышленности. Он позволяет контролировать различные материалы, в том числе немагнитные, и подходит для работы в сложных погодных и технических условиях. Его главное достоинство — предельная точность. Обнаружению дефектов не мешают ни неровность, ни труднодоступность поверхности. «Умение быстро и грамотно интерпретировать дефекты, запечатленные на снимках, приходит с опытом, — уверен Алексей Юрьевич. — Поэтому в моей профессии очень важны интерес к работе, творческий подход и, конечно, желание развиваться».
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