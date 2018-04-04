Как на Руси искали клады

На Руси, чтобы разбогатеть, часто оставалась одна надежда — найти клад. Благо в старину многие зажиточные люди или даже разбойники вынуждены были закапывать в землю свои богатства, чтобы обеспечить их сохранность. Интересно, как наши предки искали клады.

Реальность и мистика

Помещики, купцы, бандиты всех мастей, иностранные подданные и прочие люди вынуждены были доверять земле свои богатства, порой весьма значительные, поскольку другого способа сохранить их не было. Так поступали перед вынужденным отъездом (например, в ссылку) или чтобы скрыть нажитое добро от любителей поживиться за чужой счет, или в лихие и предвоенные годы.

Клад прятали в потайных местах, которые можно было легко отыскать по приметам на местности: отдельно растущим деревьям, бросающимся в глаза камням и холмам.

Чтобы защитить клад от желающих присвоить себе чужое, люди часто прибегали к различным мистическим техникам: читали заговоры, совершали жертвоприношения и исполняли магические ритуалы.

В народе считалось, что заговоренные клады охраняют бесы, способные запутать кого угодно. Иногда нечистая сила могла настолько повлиять на сознание человека, что вместо золотых монет он забирал с собой глиняные черепки, камни и грязь, принимая их за сокровища. Такой бесовской обман обычно открывался наутро.

Кладоискательство всегда было опасным делом. Сокровища часто зарывали в землю на какое-то количество голов. Так, если хозяин богатства прочитал заговор, заложив свое имущество «на 40 голов», то неминуемая и быстрая смерть поджидала 40 человек, попытавшихся этот клад вырыть из земли. А вот 41-й искатель сокровищ мог их спокойно забрать.

Огоньки и животные

В книге «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия» этнографа Михаил Забылин собраны поверья о том, что определить место клада можно было либо по светящимся в ночи таинственным огонькам, либо по привидевшимся животным (иногда птицам), либо оно являлось в образе котла, сундука или бочонков с монетами и драгоценностями. В таких случаях надо было запомнить место и сказать: «Аминь, аминь, рассыпься!» А утром можно было прийти туда с лопатой и вырыть сокровища.

Согласно народным поверьям, хозяева кладов часто приносили в жертву какое-либо животное или даже человека, чтобы его дух сторожил богатства. Этим якобы объясняется тот факт, что на месте кладов люди видели призраков. Например, слышали лошадиное ржание из-под земли, пугались волков, которые словно выпрыгивали на кладоискателей из разрытых ям.

Было и такое поверье, что серебро часто показывается людям в виде свиньи, а наличие золота в земле подтверждает привидевшийся петух. Иногда дух, охраняющий сокровища, представал перед людьми в образе необычного старичка или солдата.

Сверкающие огни, указывающие место клада, наши предки объясняли тем, что над зарытым в землю богатством разводилось жертвенное пламя, в котором сжигали животное или человека, чтобы превратить его дух в хранителя сокровищ. Если привиделись белые или синеватые огоньки, значит под землей лежит серебро, а если они рыжеватые или желтые — стоит рассчитывать на золото.

Иногда найти точное место клада людям помогала зажженная свеча. Она начинала мерцать по мере приближения к сокровищам и окончательно гасла прямо над ними. Оставалось только копать. При этом ни в коем случае нельзя было смеяться, ругаться, спорить или вскрикивать от страха, тогда клад мог окончательно провалиться под землю, и его уже было не откопать. Считалось, что духи не любят громких криков и препирательств, а смех они, вообще, могли принять за издевательство. И тогда не видать людям богатства.

Сокровища Стеньки Разина

Часто зарывать в землю награбленные сокровища были вынуждены разбойники, ведь они находились в постоянном движении, не желая попасться властям или многочисленным недругам. Таскать с собой сундуки с золотом, серебром и драгоценными камнями довольно проблематично. А самым известным разбойником за всю историю России был Стенька Разин, которого народная молва считала не просто лихим атаманом, но и искусным чародеем.

Много историй о кладах Стеньки Разина ходит в народе. Почти каждый приметный утёс или бугор, расположенный на волжском берегу, где орудовала шайка известного разбойника, считают тем самым местом, где атаман зарыл свои несметные богатства. Но самый большой клад, по преданию, закопан в землю донским казаком в районе села Шатрашаны Ульяновской области

Рассказывали, что сам призрак Стеньки Разина, желая упокоения, открыл место клада какому-то бурлаку и даже дал ему бумагу, в которой было написано, как добыть сокровища. Но бурлак не умел читать, поэтому он показал ту грамоту другому человеку, а этого было делать нельзя. Заговоренный клад тотчас же ушел под землю.

Также говорят, что еще одним местом, где спрятано награбленное Стенькой Разиным добро, является гора Дурман, расположенная у села Даниловка Саратовской области . Якобы местные крестьяне нашли письмо одного из соратников лихого атамана, в котором было указано, где искать клад. Но люди, попытавшиеся выкопать сокровища, испугались привидевшихся им призраков и сбежали.

Польский клад

На Руси ходило много слухов об утерянных сокровищах, большинство из которых были связаны со Смутным временем. Как известно, вместе с Лжедмитрием I в Москву прибыли польские войска. Они вели себя в столице как оккупанты, грабили и царскую казну, и церкви, и зажиточных бояр. Золотые оклады с икон, украшения, короны, жезлы, кубки, жемчуг и другие драгоценные камни — все это было присвоено поляками.

В 1611 году москвичи подняли восстание против интервентов, которое было подавлено. Но оккупанты решили быстрее отправить награбленное добро в Польшу . Они снарядили 923 (!) подводы с ценными вещами, золотом и серебром. Правда груз, по рассказам, не доехал и до Смоленска. Поляки якобы зарыли сокровища у реки Хворостянки, недалеко от погоста Николая Чудотворца. Правда, где находится этот погост, никто так и не узнал. Одни полагают, что польское золото следует искать в районе Можайска , а другие уверены, что оно было зарыто недалеко от подмосковной Апрелевки

Золотые кони хана Батыя

Люди говорят, что когда-то перед входом в столицу Золотой Орды город Сарай-Бату стояли два золотых коня. Обе скульптуры были изготовлены из чистого золота, а глаза животных — из огромных рубинов. Якобы этих коней отлили ордынские мастера по личному приказу хана Батыя из золота, полученного в виде дани от русских князей.