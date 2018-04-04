Д. Медведев утвердил порядок оценки эффективности использования средств на инновационную деятельность 

Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства страны.
«Утверждены правила оценки эффективности, особенностей определения целевого характера использования бюджетных средств, направляемых государством на поддержку инновационной деятельности, а также средств из внебюджетных источников, возврат которых обеспечен государственными гарантиями, и применяемые при проведении такой оценки критерии», — говорится в документе.
Отмечается, что целью данного решения является формирование единой методологической базы, а также основных принципов и критериев оценки эффективности использования средств, которые направляются государством на поддержку инновационной деятельности.
«К критериям эффективности использования средств господдержки институтами инновационного развития отнесены, в том числе, соответствие фактически достигнутых институтом инновационного развития результатов инновационной деятельности контрольным показателям (индикаторам, значениям), установленным в соответствующих документах, а также обоснованность планов (прогнозов) института инновационного развития в отношении дальнейшей деятельности с целью полной реализации целей и задач, установленных для этого института», — поясняется в документе.