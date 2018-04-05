Движение вниз и вверх. Как инвалидам помогают передвигаться в метро

В 2013 году в Московском метрополитене для оказания помощи людям с ограниченными возможностями был создан Центр обеспечения мобильности пассажиров. Его сотрудники сопровождают инвалидов на входе и выходе из метро, а также внутри станций.

Как оценивают работу центра те, кто ежедневно пользуется его услугами, и какие московские станции наиболее приспособлены для людей с ограниченными возможностями — в материале проекта «Социальный навигатор».

"Можно вам чем-то помочь?" — именно с этого вопроса в октябре 2013 года началось знакомство сотрудника Всероссийской организации инвалидов Виталия Короля с Центром обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена (ЦОМП).

Помощь и вправду была нужна. Если обычно для горожан поездка в метро — это привычная рутина, то для человека с ограниченными возможностями — сложное испытание. Подъем и спуск на эскалаторе, движение по ступенькам, вход и выход из вагона — все это дается людям с ограниченными возможностями нелегко. Поэтому, воспользовавшись услугой ЦОМП в первый раз, Виталий Король начал вызвать помощников ежедневно.

Сотрудник Центра обеспечения мобильности пассажиров и Виталий Король

В одной из таких поездок мы и сопровождали Виталия и сотрудников центра. Помогая инвалиду спускаться вниз по эскалатору и передвигаться внутри метрополитена, сотрудники действовали без спешки, бережно и аккуратно. При этом, как отмечает Виталий, с тех пор, как он стал пользоваться услугами помощников в метро, его передвижения стали быстрее. Теперь это ежедневно 60 минут под землей по пути на работу и столько же обратно. Раньше дорога в одну сторону (Виталий ездит от «Пражской» до «Проспекта Вернадского» и обратно) занимала час сорок.

По словам мужчины, увеличилась не только скорость, но и безопасность. Раньше, когда Виталий передвигался по метро самостоятельно, с ним время от времени случались опасные происшествия.

"У меня однажды произошел несчастный случай. Нога застряла между платформой и дверью поезда. Поэтому ценность данной службы метрополитена в том, что ты безопасно передвигаешься по метро. Потому что я передвигаюсь с тростью, я неустойчив, неустойчивое равновесие. А метро, сами понимаете, это объект повышенной опасности", — рассказывает Виталий.

В день нашей поездки с Виталием мы не заметили какого-то возмущения других пассажиров в те моменты, когда сопровождающие инвалида, не имея возможности для быстрого передвижения (например, на эскалаторе), невольно заставляли посетителей метрополитена немного подождать. Но порой, как вспоминает Виталий, некоторые из числа особенно торопящихся высказывают недовольство.

Сотрудники Центр обеспечения мобильности пассажиров и Виталий Король

"Когда я передвигаюсь в метро в сопровождении инспекторов, люди не всегда нормально реагируют. Бывает, что высказывают недовольство, спрашивают, например, почему мы загораживаем проход", — говорит Виталий.

Кто? Где? Когда?

Как сообщили РИА Новости в Московском метрополитене, за прошлый год Центр обеспечения мобильности пассажиров обслужил более 150 тысяч пассажиров. Основные категории граждан, обращающихся в ЦОМП, — это инвалиды по зрению, родители с детьми, пожилые люди. Также поступают заявки на сопровождение детских групп.

На работу в центр принимают людей разных возрастов. Большая часть сотрудников — люди среднего возраста, чуть меньше молодежи, есть среди сотрудников и пенсионеры. Чтобы устроиться на работу в центр, необходимо заполнить анкету, а затем пройти собеседование. Главный критерий для будущих инспекторов ЦОМП — желание помогать людям.

"При приеме на работу приветствуется ранее имеющийся опыт работы с людьми, например опыт работы социальными или медицинскими работниками, педагогами и даже стюардессами. Чаще всего к нам на работу приходят те, кто увидел отзывы о центре или услышал рассказы знакомых и близких, которые пользуются услугами наших сотрудников", — сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

Как уточняют в метрополитене, сотрудники, работающие с маломобильными пассажирами, проходят обучение в Учебно-производственном центре метрополитена. Там их учат понимать особенности общения с маломобильными гражданами и навыкам их сопровождения по территории метрополитена.

Сотрудник Центр обеспечения мобильности пассажиров

Рассчитывать на помощь сотрудников ЦОМП могут граждане с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, социальных категорий (пожилые люди, многодетные семьи, родители с детьми до 7 лет и др.), а также организованные группы пассажиров, в том числе детские (дети до 11 лет).

Сопровождение осуществляется по всему маршруту следования — от входа на станцию, в лифтах, по лестницам, эскалаторам и платформам станций, в вагонах поездов и до выхода со станции.

Пассажиры могут оформить заявку на сопровождение и получить более подробную информацию, позвонив по телефонам поддержки: 8 (495) 622-73-41 и 8 (800) 250-73-41 (бесплатный вызов), в мобильном приложении «Метро Москвы» или заполнить соответствующую форму на сайте www.mosmetro.ru.

Старые станции — самые проблемные

Несмотря на то что механизм работы службы в целом Виталию Королю кажется отлаженным, на его взгляд, есть несколько моментов, изменив которые можно было еще больше облегчить жизнь инвалидам в подземке.

"Один из минусов — это то, что заявку я должен подать заранее, то есть за день до предполагаемой поездки, нельзя подать день в день. Например, если мне, допустим, сегодня в 16 часов вдруг понадобится помощник, я не могу позвонить и сказать: предоставьте мне помощника", — замечает Виталий.

Сотрудники Центр обеспечения мобильности пассажиров и Виталий Король

Говоря о других пожеланиях к метрополитену, Виталий рассказывает о проблемах, о которых не очень принято говорить вслух в силу их деликатного характера.

"Не хватает в метро доступных для инвалидов туалетов. Может неожиданно возникнуть ситуация, и очень сложно попасть в какой-то служебный туалет. Это крайне проблематично. С этим проблема имеется", — рассказывает Виталий.

Кроме того, доступность для людей с ограниченными возможностями на разных станциях метрополитена неодинакова. Если все новые станции полностью отвечают всем требованиям, то на старых станциях с этим дела обстоят хуже.

"Станции, которые были не так давно построены, они по законодательству обязаны быть приспособлены для людей с инвалидностью. И это действительно так. Любой человек, прежде всего на коляске, может воспользоваться метро, зайти, выйти на станцию, проехать. Но проблема в том, что станции, которые в центре Москвы , которые были давным-давно построены, они таких требований не учитывали", — рассказывает специалист отдела универсального дизайна РООИ «Перспектива», архитектор Дмитрий Радюк.

Организация, в которой состоит Дмитрий, занимается аудитом доступности для инвалидов различных групп (колясочники, слабослышащие, незрячие) городской среды, в том числе и метрополитена.

Сотрудники Центр обеспечения мобильности пассажиров и Виталий Король

"Мы с нашей командой, в которую непосредственно входят люди с инвалидностью, причем разные ‒ и на колясках, и незрячие, и неслышащие, обследуем и здания, и парки, и городские улицы на доступность и выявляем положительные и отрицательные моменты. Наша рекомендация не является каким-то предписанием, которое принуждает что-то менять. Мы предлагаем вещи, которые помогают городу и различным зданиям быть удобными для всех", — говорит Дмитрий.

От взгляда специалистов не ускользают даже, казалось бы, незначительные неудобства в работе инфраструктуры для инвалидов.

"Есть одна проблема, с которой сталкиваются люди с инвалидностью, что иногда приходится ждать лифты, которые есть на новых станциях. Эти лифты работают, но порой нужно ждать сотрудника, который приоткроет дверь… Такие маленькие нюансы тоже есть. Из-за этого немножко теряется мобильность. Но при этом доступность есть", — рассказывает Дмитрий Радюк.

Как рассказывает Виталий Король, из-за того что старые станции не оборудованы удобными спусками и лифтами, для транспортировки используют специальные устройства, которые могут не подойти, например, людям весом свыше 120 килограммов.

"Сейчас используются в некоторых случаях такие специальные устройства, на которые закрепляется коляска и медленно поднимается. Но, к сожалению, на данное устройство не все виды колясок могут подсоединить. Это создает определенные сложности, и в некоторых случаях центр вынужден отказать в сопровождении, потому что, к сожалению, поднять тяжелого человека (120‒130 килограммов) вручную ‒ это чревато травмой", — рассказывает сотрудник Всероссийской организации инвалидов.

Сотрудники Центр обеспечения мобильности пассажиров и Виталий Король

В Московском метрополитене обещают увеличить доступность для маломобильных пассажиров с помощью новых гусеничных подъемников.

"В рамках повышения доступности Московского метрополитена для всех категорий населения уже закуплены 10 гусеничных подъемников для спуска и подъема маломобильных пассажиров по лестницам на станциях метро. Планируется, что благодаря закупленным подъемникам инспекторы в этом году смогут обслужить на 50 процентов инвалидов-колясочников больше, чем в 2017-м", — сообщили в пресс-службе московского метро.

Выход в город

Говоря о том, какие функции хотелось бы добавить в работу ЦОМП, Виталий отмечает, что было бы очень удобно, если бы сопровождение было не только внутри метрополитена, но и продолжалось на территории города, до места работы или квартиры. Еще не помешала бы помощь в городском наземном транспорте.

"Сопровождение идет исключительно по метрополитену. Соответственно, сопровождение заканчивается на том моменте, когда сотрудники поднимают тебя в город и тебя оставляют. И очень бы хотелось, чтобы данная услуга была как-то продлена, чтобы могли посадить в автобус. Потому что мне до работы надо еще на автобусе доехать. К сожалению, пока инспекторы могут нас сопровождать только по метрополитену", — отмечает Виталий Король.

Некоторые шаги в этом направлении Московский метрополитен уже делает. Недавно было подписано соглашение о взаимодействии Московского метрополитена и Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Сотрудники Центр обеспечения мобильности пассажиров и Виталий Король

"Сотрудники ЦОМП будут встречать маломобильных пассажиров у входа в метро, помогут доехать до станции метро «Кропоткинская» и дальше добраться по территории города до здания музея. Сопровождение будет доступно как для одного пассажира, так и для групп по предварительной заявке", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.

Кроме того, с ноября 2017 года центр также взаимодействует с Государственным музеем — культурным центром «Интеграция» имени Н. А. Островского. За это время сотрудники ЦОМП сопроводили на инклюзивные выставки, экскурсии и другие мероприятия «Интеграции» более 160 пассажиров метро.

Но пока такие соглашения о сотрудничестве еще не носят массовый характер, и Виталию Королю, как и многим другим инвалидам, передвигаясь по городу, приходится в основном рассчитывать на свои силы.