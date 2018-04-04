Пользоваться услугами воронежских ЗАГСов станет проще

Ведомство переходит на единую программную систему. Воронежский ЗАГС готовится к переходу на единое федеральное программное обеспечение, об этом сообщили в облправительстве. Это упростит регистрационные процедуры, а также ускорит процесс предоставления услуг для жителей региона и сведений заинтересованным организациям. Кроме того, есть в этом переходе плюсы и для властей: своевременное внесение данных в единый реестр позволяет более корректно планировать местные бюджеты. Систему планируют запустить к октябрю 2018 года. За это время сотрудникам ЗАГСа предстоит оцифровать актовые записи, составленные с 1926 по 2017 годы.