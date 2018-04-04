В Туве для помощи пострадавшим от паводка развернули добровольческий штаб

"В Каа-Хеме начал работу добровольческий штаб для помощи пострадавшим от подтопления. В нем будут дежурить юристы, представители службы ГО и ЧС, администрации, психологи и волонтеры", — сообщили в пресс-службе.

По словам вице-премьера правительства Тувы Максима Тунева, штаб должен помочь жителям минимизировать последствия подтопления. Волонтеры готовы оказать посильную помощь: покрасить, перенести, помочь обустроить заново жилье.

Как сообщила ТАСС представитель волонтерского движения в Туве Азиана Увангур, сейчас идет сбор вещей и продуктов питания для пострадавших, в среду добровольцы начнут обход домов в Каа-Хеме. «До обеда точно узнаем, скольким семьям нужна помощь», — отметила Увангур.

Ситуация с паводком

В конце марта из-за резкого потепления в Туве талыми водами были подтоплены Каа-Хем и окраины Кызыла . В столице Тувы с паводком уже справились, в поселке продолжается его ликвидация. В зоне подтопления остаются 25 домов. Работает комиссия по оценке ущерба.

В поселке развернут пункт временного размещения (ПВР). Как сообщила заместитель председателя администрации Кызылского района Айлана Бижик, сейчас в ПВР постоянно ночуют от 9 до 15 человек.

"По спискам семей, попавших в зону подтопления, 57 детей учатся в школе № 2, четверо учатся в школе № 1 поселка Каа-Хем и более 10 детей — в школах Кызыла. Они посещают занятия. Информации о болезнях и других проблемах со здоровьем не было. И в ПВР никто не жаловался на состояние здоровья", — сказала она.