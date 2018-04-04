На ямальских факториях появятся библиотеки

К акции «Книга в каждый чум», организованной Союзом оленеводов Ямала совместно с Ямало-Ненецким региональным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления», изъявили желание присоединиться и фактории.

Сотни книг различного жанра, а также методические пособия, выпущенные в помощь оленеводам, охотникам и рыбакам увез руководитель фактории «Сосянгто» Ямальского района Дмитрий Худи. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил исполнительный директор Союза оленеводов ЯНАО Тимур Акчурин.

На фактории планируют организовать места раздачи книг для оленеводов и их семей. Представители Союза оленеводов Ямала проведут переговоры с другими руководителями факторий автономного округа для организации мест раздачи книг кочевникам.