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На ямальских факториях появятся библиотеки
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На ямальских факториях появятся библиотеки 

ИА Север-Пресс 34 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
К акции «Книга в каждый чум», организованной Союзом оленеводов Ямала совместно с Ямало-Ненецким региональным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления», изъявили желание присоединиться и фактории.
Сотни книг различного жанра, а также методические пособия, выпущенные в помощь оленеводам, охотникам и рыбакам увез руководитель фактории «Сосянгто» Ямальского района Дмитрий Худи. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил исполнительный директор Союза оленеводов ЯНАО Тимур Акчурин.
На фактории планируют организовать места раздачи книг для оленеводов и их семей. Представители Союза оленеводов Ямала проведут переговоры с другими руководителями факторий автономного округа для организации мест раздачи книг кочевникам.
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