У преждевременно родившей в Италии россиянки требуют 18 тысяч евро

Туристке, у которой случились преждевременные роды на территории Италии , выставили счет на круглую сумму.

Как сообщают итальянские СМИ, россиянка по имени Анастасия приехала на горнолыжный курорт в городе Моэна (область Трентино Альто-Адидже) в сопровождении мужа и друзей. В день прибытия у женщины, находящейся на седьмом месяце беременности, начались преждевременные роды. Россиянка была экстренно доставлена в местную больницу Санта-Кьяра, где родила мальчика по имени Кирилл. Поскольку ребенок появился на свет раньше положенного срока, врачи приняли решение оставить его в стационаре, в котором Кирилл находиться по сей день.

По данным телеканала RTTR, у которого была возможность пообщаться с врачами и новоиспеченной матерью, новорожденный чувствует себя хорошо. Родители смогут забрать его приблизительно через месяц.

Загвоздка в том, что стандартная туристическая страховка Анастасии не покрывает расходы на сопровождение преждевременных родов и госпитализацию маленького Кирилла, поэтому пара должна будет выплатить итальянским врачам порядка 18 тысяч евро. Ситуация осложняется тем, что между Россией и Италией нет соглашений, касающихся оплаты родов за государственный счет.

"У нас есть лишь обычная страховка, в которую не входят все эти расходы. Поэтому нам придется заплатить 3 тысячи евро за роды и еще около 15 тысяч евро за двухмесячное содержание ребенка. Для нас это слишком большая сумма", — рассказала в интервью RTTR Анастасия.

Для того, чтобы выйти из этой щекотливой ситуации и избежать многотысячных расходов, супружеская пара из России планирует подать на итальянский вид на жительство сразу после того как истекут их туристические визы. Согласно итальянскому законодательству, при наличии вида на жительство (в подобных случаях он, как правило, выдается на срок от 3 до 6 месяцев), медицинские расходы будут полностью списаны с россиян, и они спокойно смогут вернуться со своим ребенком на родину.