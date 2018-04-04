В Свердловской области запустят дополнительные электрички для футбольных болельщиков

Свердловской области с 14 по 28 июня запустят дополнительные пригородные поезда. Как сообщили в региональном Минтрансе, часть из них будет введена для удобства болельщиков матчей чемпионата мира по футболу, которые решат остановиться в гостиницах за пределами Екатеринбурга

Как уточнили в Свердловской пригородной компании, дополнительные рейсы будут назначены на маршруте Екатеринбург-Пассажирский — аэропорт Кольцово с использованием электропоездов «Ласточка».

— Кроме того, в дни проведения игр будут введены дополнительные вечерние поезда для вывоза пассажиров по маршрутам Екатеринбург — Каменск-Уральский , Екатеринбург — Камышлов , Екатеринбург — Кушва , Екатеринбург — Шаля, — сообщили в СПК.

Всего в период проведения ЧМ будет добавлено 46 рейсов пригородных поездов.

— Мы идем по пути оптимального увеличения числа востребованных маршрутов и объемов пригородных перевозок, — заявил глава Минтранса Василий Старков . — Электрички имеют высокую социальную значимость, ими пользуются служащие, студенты, пенсионеры.

Чтобы сохранить доступные цены на билеты в электричках, власти ежегодно выделяют из областного бюджета около 1,2 миллиарда рублей в виде субсидий перевозчикам, сообщили в Минтрансе.

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