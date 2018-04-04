Наказаны заслуженно. УК устранит нарушения в домах и заплатит штраф

Одной из самых крупных управляющих организаций Волгограда не удалось оспорить в суде предписание инспекции Госжилнадзора.

Проверку не прошли

Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» («УЖФ КОР») не удалось оспорить предписание надзорного ведомства об устранении нарушений лицензионных требований.

Управляющая организация посчитала, что эти требования являются незаконными, так как нарушают права и её законные интересы в сфере предпринимательской и экономической деятельности. Но суд встал на защиту прав на комфортное и безопасное проживание жильцов многоквартирных домов, которые она обслуживает.

Проверка жилищными инспекторами проводилась на основании многочисленных жалоб владельцев квартир на плохую работу «УЖФ КОР». Из документов, представленных в суд инспекцией Госжилнадзора, следует, что в ходе проведённых мероприятий выявлено ненадлежащее техническое состояние общего имущества в многоквартирных домах № 12А по ул. Хользунова, № 10А по ул. Штеменко, № 48 по ул. Таращанцев, № 141, 143 по пр. им. В. И. Ленина, № 3 по ул. Генерала Гуртьева в Волгограде. Нуждались в ремонте отмостки, балконные и карнизные плиты, фасады, наружные водосточные системы; в подъездах — входные двери, стены и потолки, системы освещения и отопления лестницы, окна, мусоропроводы. В ходе проверок было установлено, что все подъезды в указанных домах в антисанитарном состоянии.

В ноябре 2017 года управляющей организации выдали предписание об устранении нарушений и были определены сроки для «работы над ошибками».

Изучив документы, суд пришел к выводу, что ООО «УЖФ КОР» не исполняло условия договоров управления многоквартирными домами и требований жилищного законодательства об обеспечении надлежащего технического состояния общего имущества в многоквартирном доме. Также суд решил, что предписание Госжилинспекции не нарушает предпринимательские интересы «УЖФ КОР», а всего лишь обязывает устранить нарушения требований, которые и так обязано соблюдать ООО.

При этом в решении суда подчёркивалось, что предписание, выданное инспекцией Госжилнадзора, конкретно и исполнимо. Кроме того, данным предписанием предусмотрен реальный для исправления замечаний срок. Решение арбитражного суда вступило в законную силу. А значит, скоро подъезды приведут в порядок.

Не впервой

«УЖФ КОР» и раньше выписывали предписания за плохую работу. Так, в 2017 году ей был выписан штраф за горы невывезенного мусора во дворах домов.

В том же году УК была оштрафована, когда выяснилось, что люди переплачивали за отопление: плата за тепло жильцам трёх домов начислялась управляющей компанией по нормативу, в то время как все многоэтажки были оборудованы приборами учёта. И вновь были предписания и штраф. А в октябре прошлого года эта УК вошла в число управляющих организаций Волгограда, которые неудовлетворительно подготовили дома к началу отопительного сезона. Тогда на «УЖФ КОР» было составлено более 14 административных дел.

И это далеко не полный перечень «заслуг» управляющей компании. И, судя по попыткам оспорить предписания в судах, она старается не признавать ошибок в управлении жилым фондом. А ведь на сегодняшний день эта организация обслуживает около 200 домов в Волгограде.

Тяжёлый развод

Есть случаи, когда недовольны работой этой управляющей компанией были не только отдельные собственники, но целый дом.

Так, в декабре 2016 года собственники квартир дома по ул. Таращанцев решили выйти из-под опеки «УЖФ КОР». Провели общее собрание и большинством голосов решили создать товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Таращанцев-63». Собственники надлежащим образом уведомили о своём решении расторгнуть договор управления с «УЖФ КОР». Никто из них не предполагал, что развод будет таким проблемным.

«УЖФ КОР» отказывалось передавать техническую документацию и не собиралось подавать в Госжилинспекцию заявление об исключении из перечня домов, находящихся у них в управлении, сведений о данном доме. Противостояние ООО и ТСН длилось несколько месяцев. По словам жильцов, только обращение в Госжилнадзор и СМИ позволило им отстоять право на свободный выбор способа управления. По факту уклонения от передачи технической документации на дом на УК был наложен административный штраф в размере 150 тысяч рублей, еще 125 тысяч штрафа ООО «УЖФ КОР» должно было заплатить за то, что не обратилось с заявлением о внесении изменений в реестр лицензий.

Управляющая компания пыталась оспорить и это предписание в арбитражном суде. Но суд указал УК на то, что воля собственников создать своё ТСН, принятая на общем собрании, является основанием для прекращения договора управления с прежней организацией. Оспорить предписание «УЖФ КОР» не удалось.