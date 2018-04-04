Правительство РФ утвердило требования о раскрытии информации в сфере жилищно-коммунальных услуг

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому организации в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами должны раскрывать информацию в специальной системе. Документ размещен на официальном сайте правительства страны.

«В рамках приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», в целях повышения открытости данных о деятельности регулируемых организаций коммунального комплекса установлено, что организации, осуществляющие тепло-, водоснабжение и водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами, должны будут раскрывать информацию в «Единой информационно-аналитической системе „Федеральный орган регулирования — региональные органы регулирования — субъекты регулирования“, — говорится в документе.