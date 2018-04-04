Ещё
Подсветка на светофорах Москвы позволила ликвидировать ДТП на переходах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подсветка на светофорах Москвы позволила ликвидировать ДТП на переходах 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: ДорИнфо
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Оснащение подсветкой светофорных объектов на пешеходных переходах в Москве позволило полностью ликвидировать ДТП на этих участках. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.
По его словам, в прошлом году в рамках эксперимента светофоры на пяти аварийно-опасных пешеходных переходах оснастили светодиодной подсветкой. «Там по невнимательности водителя происходило от одного до трех дорожно-транспортных происшествий. На участках, где проводился эксперимент, количество ДТП за год снизилось до нуля. Это очень хороший показатель, который говорит о том, что дополнительная подсветка позволяет сократить количество ДТП с участием пешеходов», — сказал он.
По словам Юрьева, в настоящее время дополнительной подсветкой оборудовано уже 68 регулируемых пешеходных переходов. Новая подсветка светофоров появилась во всех округах Москвы.
"Мы планируем и дальше развивать это проект. В настоящий момент мы определяем адресный перечень для установки подсветки на новых переходах. По предварительным подсчетам подобная подсветка в ближайший год-два может появиться на более чем 100 объектах", — добавил глава ЦОДД.
Особенность инновационного светового решения заключается в установке дополнительной светодиодной подсветки консольных опор светофора. Светодиодная лента, закрепленная на опоре, загорается синхронно с красной, желтой и зеленой фазой светофора. Кроме того, вместе со светофором подсвечиваются дорожные знаки «Пешеходный переход».
ТАСС: последние новости
Лавров: политизация различных "химических досье" в ОЗХО недопустима Европейские компании интересуются покупкой солнечных панелей в России Захарова: следствие по малайзийскому Boeing подгоняет аргументы под "нужную" версию
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию93
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии165
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»314
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна88
В Финляндии мужчина родил ребенка61
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение