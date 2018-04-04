Подсветка на светофорах Москвы позволила ликвидировать ДТП на переходах

МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. Оснащение подсветкой светофорных объектов на пешеходных переходах в Москве позволило полностью ликвидировать ДТП на этих участках. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев

По его словам, в прошлом году в рамках эксперимента светофоры на пяти аварийно-опасных пешеходных переходах оснастили светодиодной подсветкой. «Там по невнимательности водителя происходило от одного до трех дорожно-транспортных происшествий. На участках, где проводился эксперимент, количество ДТП за год снизилось до нуля. Это очень хороший показатель, который говорит о том, что дополнительная подсветка позволяет сократить количество ДТП с участием пешеходов», — сказал он.

По словам Юрьева, в настоящее время дополнительной подсветкой оборудовано уже 68 регулируемых пешеходных переходов. Новая подсветка светофоров появилась во всех округах Москвы.

"Мы планируем и дальше развивать это проект. В настоящий момент мы определяем адресный перечень для установки подсветки на новых переходах. По предварительным подсчетам подобная подсветка в ближайший год-два может появиться на более чем 100 объектах", — добавил глава ЦОДД.

Особенность инновационного светового решения заключается в установке дополнительной светодиодной подсветки консольных опор светофора. Светодиодная лента, закрепленная на опоре, загорается синхронно с красной, желтой и зеленой фазой светофора. Кроме того, вместе со светофором подсвечиваются дорожные знаки «Пешеходный переход».