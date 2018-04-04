На 68 светофорах Москвы появилась дополнительная подсветка

Почти на 70 светофорах в Москве появилась дополнительная светодиодная подсветка на консольных опорах.

Напомним, первые экспериментальные светофоры поставили в столице в прошлом году. Светодиодная лента, закрепленная на опоре, загорается синхронно с сигналом светофора красным, желтым или зеленым светом. Также дополнительно подсвечивается и пешеходный переход, если он есть на светофоре. Как рассказал глава Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев , для эксперимента выбрали перекрестки, где происходило от одного до трех ДТП из-за невнимательности водителей. Там, где установили светофоры с подсветкой, количество аварий за год упало до нуля.

Сейчас подсветка появилось по 68 адресам, в ближайшие два года к ним прибавят еще 100.