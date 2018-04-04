Ещё
На 68 светофорах Москвы появилась дополнительная подсветка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На 68 светофорах Москвы появилась дополнительная подсветка 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: Российская Газета
Почти на 70 светофорах в Москве появилась дополнительная светодиодная подсветка на консольных опорах.
Напомним, первые экспериментальные светофоры поставили в столице в прошлом году. Светодиодная лента, закрепленная на опоре, загорается синхронно с сигналом светофора красным, желтым или зеленым светом. Также дополнительно подсвечивается и пешеходный переход, если он есть на светофоре. Как рассказал глава Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев, для эксперимента выбрали перекрестки, где происходило от одного до трех ДТП из-за невнимательности водителей. Там, где установили светофоры с подсветкой, количество аварий за год упало до нуля.
Сейчас подсветка появилось по 68 адресам, в ближайшие два года к ним прибавят еще 100.
Российская Газета: последние новости
Медведев предложил публиковать тарифы ЖКХ "Мирный атом" примет на Южном Урале 700 студентов со всей страны Миронов: Медведев поддержал реновацию по всей стране
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия созвала Совбез ООН342
У России нашелся неожиданный защитник30
Трамп потребовал платы за Сирию118
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня4
В США нашли способ уничтожить супероружие России147
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
03:50
Резник назвал причины ссоры с Пугачевой
Шоу-бизнес Другое
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение