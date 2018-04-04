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Саратовские спасатели сняли с льдины двух человек
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Саратовские спасатели сняли с льдины двух человек 

Новости Саратова 42 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Рыбная ловля едва не закончилась трагедией для рыбаков из Саратова.
Сигнал тревоги поступил в областную службу спасения днем 3 апреля. «SOS» просили два жителя областного центра, которые ловили рыбу на тонком льду Волги.
Несмотря на близость к мосту два 40-летних экстремала оказались в критической ситуации. В какой-то момент лед, на котором они сидели с удочками, треснул и оторвался от берега. Мужчины начали «дрейфовать». Поняв, что пути к берегу окончательно отрезаны, рыбаки позвонили с мобильного телефона спасателям.
Оперативно прибывшие на выручку терпящим бедствие сотрудники МЧС сняли горе-рыбаков с льдины и благополучно переправили их на берег. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» рассказали в облспасе.
При этом спасатели еще раз напоминают, что лед уже стал очень тонким и пористым, поэтому выходит на него строго запрещено!
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