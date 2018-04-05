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Бийские энергетики СГК приступили к плановым ремонтам на оборудовании ТЭЦ
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Бийские энергетики СГК приступили к плановым ремонтам на оборудовании ТЭЦ 

АиФ — Алтай 40 минут назад
В марте компания Бийскэнерго (входит в состав Сибирской генерирующей компании) начала реализацию программы ремонтов на турбинном и котельном оборудовании ТЭЦ.
Ремонтными службами компании с начала года уже выполнен текущий ремонт турбогенератора №1. На объекте произведена замена газоохладителей и балансировка роторов.
В течение предстоящих двух месяцев бийские энергетики СГК планируют произвести текущий ремонт на котлоагрегатах №12, №13 и турбогенераторе №6. Основной упор будет сделан на монтаж нового паропровода котлоагрегата №13 и замену порядка 7 тонн поверхностей нагрева.
Реализация самого масштабного ремонтного проекта 2018 года, — капитального ремонта турбогенератора №8, — начнется в июне месяце. Два ротора турбогенератора будут доставлены непосредственно к изготовителю энергооборудования — на Уральский турбинный завод (г. Екатеринбург).
Отметим, что все виды ремонтов на станции производятся в соответствии с утвержденным графиком.
— Предварительно ремонтным работам сотрудниками отдела диагностики и контроля Бийской ТЭЦ проводится экспертиза состояния отдельных элементов оборудования станции. На основе полученных в ходе экспертизы данных специалисты компании определяют степень изношенности обследованных объектов и выбирают соответствующие способы проведения ремонтных работ. Такой подход в осуществлении контроля над техническим состоянием производственной базы ТЭЦ позволяет поддерживать надежность работы оборудования на высоком уровне и минимизировать риски возникновения нештатных ситуаций при его эксплуатации, — пояснил технический директор компании Юрий Коханович.
АиФ — Алтай: последние новости
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