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Во Владивостоке автомобиль чуть не скатился из кузова эвакуатора на пешеходном переходе
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Во Владивостоке автомобиль чуть не скатился из кузова эвакуатора на пешеходном переходе 

Prim.News 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
Всё произошло на оживленном перекрестке.
Гости и жители краевого центра Приморья 4 апреля на перекрестке улиц 1-я Морская и Алеутская стали свидетелями того, как плохо закрепленный автомобиль чуть скатился из кузова эвакуатора.
Малолитражка удержалась в кузове лишь передними колесами. При этом все произошло в непосредственной близости к пешеходному переходу.
Ранее автомобилисты Владивостока уже неоднократно критиковали часто небрежный стиль работы экипажей машин-эвакуаторов. Не исключено, что это связано с их высокой загруженностью и недостатком эвакуационных автомобилей. В частности, ранее в полиции отмечали, что во Владивостоке не хватает как минимум 13 эвакуаторов для легковых автомобилей.
Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)
3 Апр 2018 в 8:52 PDT
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