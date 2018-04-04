Во Владивостоке автомобиль чуть не скатился из кузова эвакуатора на пешеходном переходе

Всё произошло на оживленном перекрестке.

Гости и жители краевого центра Приморья 4 апреля на перекрестке улиц 1-я Морская и Алеутская стали свидетелями того, как плохо закрепленный автомобиль чуть скатился из кузова эвакуатора.

Малолитражка удержалась в кузове лишь передними колесами. При этом все произошло в непосредственной близости к пешеходному переходу.

Ранее автомобилисты Владивостока уже неоднократно критиковали часто небрежный стиль работы экипажей машин-эвакуаторов. Не исключено, что это связано с их высокой загруженностью и недостатком эвакуационных автомобилей. В частности, ранее в полиции отмечали, что во Владивостоке не хватает как минимум 13 эвакуаторов для легковых автомобилей.

Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)

3 Апр 2018 в 8:52 PDT