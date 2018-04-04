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Челябинск примет выездную сессию Петербургского экономического форума
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Челябинск примет выездную сессию Петербургского экономического форума 

АиФ 24 минуты назад
Фото: АиФ
Челябинск в мае примет выездную сессию Петербургского международного экономического форума в рамках проекта «Регионы России: новые точки роста», сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе главы региона.
Накануне в столицу Южного Урала прибыли представители фонда «Росконгресс» — крупнейшего организатора конгрессно-выставочных мероприятий в России. Они обсуждали с чиновниками вопросы совместной организации ближайших мероприятий в городе. В рамках Петербургского международного экономического форума, который состоится в конце мая, Росконгресс намерен подписать соглашение о сотрудничестве с регионом.
«Челябинская область нацелена на реализацию больших инвестиционных проектов. Цикл выездных мероприятий «Регионы России: новые точки роста» проходит на лучших региональных площадках. Челябинск готов стать одной из них, — отметил губернатор Борис Дубровский. — Организация крупнейших международных конгрессно-выставочных мероприятий вписывается в рамки нашей подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году».
Отметим, что во время выездной сессии для субъектов УрФО «Регионы России: новые точки роста» должен состояться диалог среднего и малого бизнеса с политиками, руководителями институтов развития, губернаторами, представителями инвестиционных фондов и экспертами в области управления и предпринимательства.
Напомним, в конце марта на заседании Минтранса РФ в Москве глава Южного Урала попросил 1,5 млрд рублей на реконструкцию аэровокзала и дорог в Челябинске.
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