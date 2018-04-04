В дельте Волги жили африканцы?

Астраханской области волгоградские археологи нашли скопление женских черепов негроидного типа.

«Подобные находки нами были сделаны ещё в начале 2000-х годов, — рассказала доктор исторических наук, завкафедрой археологии, зарубежной истории и туризма ВолГУ Мария Балабанова. — Мы обнаружили захоронение в Астраханской области вблизи урочища Маячный бугор. Неподалеку предположительно находилась одна из столиц Золотой орды — Сарай-Бату».

По словам археолога, в одном из погребений найдены черепа предположительно африканских невольниц.

«Согласно письменным источникам, правители Египта поддерживали тёплые отношения с ханом Золотой Орды и присылали ему из Африки чёрных невольниц для гарема. Также из покоренных египтянами африканских племен отбирали поварих, ткачих и ковровых мастериц», — полагает археолог.

Возможно, что аналогичные невольничьи захоронения выходцев из Африки есть и на территории нашей области.