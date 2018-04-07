Сделано в России: топ-10 многодетных звездных мам с шикарной фигурой

Рождение детей вовсе не обрекает вас на вечную борьбу с лишним весом. По крайней мере, фигурам этих знаменитостей можно лишь позавидовать! В честь Всемирного дня здоровья (отмечается 7 апреля) «Летидор» составил рейтинг звездных мам, которые на своем примере доказали чудодейственную силу упорных тренировок. В их случае этот «рецепт» сработал и после третьей беременности, и даже после пятой. Наталья Водянова , 36 лет Фото: Instagram @natasupernova

Дети: Лукас (16 лет), Нева (12 лет), Виктор (10 лет), Максим (3 года), Роман (1 год) Это женщина, с которой стоит всем брать пример! Модель, филантроп, актриса, многодетная мать. И как Наталья Водянова все это успевает? Несмотря на бешеный ритм жизни, модели удается следить за собой и заниматься спортом. Видимо, в этом заключается один из секретов ее подтянутой фигуры. Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 23 Окт 2017 в 2:52 PDT Глядя на Наталью, невозможно сказать, что она родила пятерых детей — ни одна из беременностей не отразилась на внешности Водяновой. После рождения первого сына Лукаса модель вернулась на подиум уже спустя шесть недель, а после появления на свет пятого ребенка — спустя три недели! Водянова регулярно принимает участие в благотворительных марафонах, в том числе в благотворительном забеге «Бегущие сердца», организатором которого она и является. На протяжении всей своей жизни знаменитость старается правильно питаться. В интервью «The New York Times» Наталья Водянова рассказала, какой диеты она придерживается:

У меня есть определенные правила. Я следую диете по группе крови. Знаю, многие люди в нее не верят. У меня с детства всегда были проблемы с пищеварительной системой: у меня были язвы, а потом, в 20 лет начались более серьезные проблемы. Я попробовала придерживаться этой диеты, и через 2 недели почувствовала огромную разницу.

Дети: Никита (8 лет), Егор (6 лет), Арина (9 апреля исполнится 4 года) Фигуре Елены Перминовой может позавидовать любая девушка. Хотя модель — мама троих детей! Елена не стесняется выкладывать фотографии в купальниках и хвастаться своим подтянутым телом. Summer and 🌞 is my power! Лето и солнце — моя стихия, в любое время года. Особенно это понимаешь в снежной Москве 🙄 Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova) 23 Мар 2018 в 5:54 PDT Подписчики отметили, что Перминова прекрасно выглядит на фотографии: «Более длинноногой девушки я не видел! Супер!», «Прекрасно выглядишь! Молодец», «Ноги огонь! Ну до чего же хороша!»

Два года назад модель поделилась со своими поклонниками секретом идеальной фигуры после родов и выложила откровенную фотографию в свой «Инстаграм».

Звезда отметила, что материнство никак не связано с неизбежным набором веса, и призвала женщин заниматься спортом и любить свое тело.

Перминова — настоящая поклонница спорта. На своей странице в «Инстаграме» знаменитость регулярно выкладывает видео со своими тренировками. Известно, что модель — настоящий фанат пилатеса, танцев на пилоне, йоги. 1,5часовая функциональная тренировка с активной проработкой нижней части тела и мышц кора вложилась в минуту — так бы всегда! 😏Сохраняйте пост чтобы в нужный момент повторить! 1,5 hour work out for the underpinning and core muscles — wrapped in 1 min video, could it be always like that. Save this post and keep moving🤙🏼 Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova) 3 Апр 2018 в 4:54 PDT «Летидор» не перестает восхищаться выдержкой и упорством звезды. Оксана Самойлова , 29 лет Фото: Instagram @samoylovaoxana

Дети: Ариела (6 лет), Лея (3 года), Майя (27 апреля исполнится 1 год) Секрет идеальной фигуры жены рэпера Джигана — спорт и правильное питание. Судя по «Инстаграму» знаменитой мамы, она проводит много времени в спортзале. Оксана Самойлова — мать троих детей. Дочь Ариела появилась на свет у пары в 2011 году, спустя три года родилась дочь Лея. Третий раз Оксана стала матерью почти год назад — 27 апреля 2017 года на свет появилась Майя. И уже спустя 1,5 недели после родов многодетная мама выложила в сеть видео, где был виден ее «похудательный прогресс». Росомаха в действии)))😂10-11 дней после 3 кесарево)) я пошла рожать 74,5 кг-это +20 кг за беременность))) сегодня уже -10кг)) Расскажу немного о восстановлении: 1.бандаж!девочки носите бандаж после родов!это очень важно) живот восстанавливается гораздо быстрее✅ мой бандаж Verba Hartmann, он лучший 💯 %👌 2.мазаться мазаться и ещё раз мазаться кремами или маслами, увлажнять кожу по максимуму!тоже скидываю фирму, чем я мазалась в этот раз и продолжу на долгие годы наверно)) эта косметика для меня открытие, кожа блестит аж от насыщения)) и впитывается хорошо, увлажняет вообще 🔝 И безумный скраб на масленной основе, после него можно 2-3 дня вообще не мазаться ничем)))👌кто пользуется подтвердит, что эта косметика именно для тела очень хорошая)💣 (фото листаем справа налево))⬅️) 2.сразу начинайте питаться правильно -это вообще самое главное))🍵 3.и основная заслуга это спорт до беременности и хотя бы капельку во время) Я в зал конечно пока не хожу, но через месяц начну) пока только пешие прогулки и много лестниц с маленьким грузом на руках👼🏻))😂 Вообще 1 и 2 сутки самые жёсткие из всех 3 раз)) я думала умру))) а потом резко на 3 день, я не просто пошла, а побежала и так легко стало)) врачи говорят, что так и есть, после 3 кс гораздо быстрее восстанавливаешься))) сейчас уже скачу, как козочка за тремя козлятами своими))🏃‍♀️😂 Есть одна неприятная особенность, с каждым разом шов становится все длиннее и длинне 💁🏻🙄но он тонкий и его будет практически не видно, это успокаивает)))😅 ps:1 кс у меня было экстренное, не буду рассказывать почему-это долго) ни один нормальный врач не сделает вам кс по желанию, только по показаниям✅но расстраиваться не стоит, это все мелочи по сравнению с тем, что потом вы мама)) все заживает, забывается, все возможно восстановить и даже лучше чем было ДО))😉могу рассказывать и рассказывать на эту тему, но времени нет)))😄✊️⏳ В посте нет рекламы) от сердца отрываю всё)))😂 Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) 8 Май 2017 в 7:38 PDT Под фотографией Самойлова рассказала, как восстановить тело после родов, и дала советы подписчикам. Она порекомендовала носить бандаж после родов, увлажнять кожу, правильно питаться и заниматься спортом. Этим принципам знаменитость следует всегда. Недавно Оксана выложила пост в «Инстаграме», в котором объяснила, как борется с ленью и находит силы заниматься спортом. Я в режиме🏋️‍♀️)) довольна собой капец как)))😭💪 Когда мне лень идти в зал — я начинаю с минимума-собираю сумку и выдвигаюсь по направлению к нему, просто потом уже лень идти обратно 🤣 бывало и такое, что приедешь, посидишь в машине собираясь с мыслями, попялишься на двери и уезжаешь домой))😂🤦🏻‍♀️но это вообще дно конечно)))😭 Сейчас у меня идеально пазл сложился)) утром детей по школам, от туда сразу на тренировку и потом на работу))👌наконец-то появилось стабильное время на себя, я так о нём мечтала🙌)) эти пара утренних часов -бесконечно много для моего образа жизни и я их использую по максимуму)))💃 Не буду миллионный раз говорить о пользе спорта, вы и так сами всё знаете)))👌😘а завтра у Ариелы в школе будет праздник к 8 марта, считай первое публичное выступление в осознанном возрасте)))😻я обычно плачу в такие моменты, даже когда не мои дети выступают))😂завтра 100 процентов буду лить слезки умиления)))😭😭😭 Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) 27 Фев 2018 в 10:17 PST Оказалось, что иногда Самойловой совсем не хочется идти в зал. Тогда она заставляет себя собрать вещи и выйти, а потом уже дело за малым — пойти на тренировку. Знаменитости очень помогает режим: утром она отвозит детей в школу, затем идет на тренировку, а после — на работу. Надо отметить, что звездная мама часто делится со своими подписчиками секретами идеальной фигуры и даже продает собственную программу тренировок. Виктория Манасир, 36 лет Фото: Instagram @vika_manasir

Дети: Дана (14 лет), Алекс (9 лет), Роман (8 лет), Андрей (в сентября исполнится 1 год) Виктория уже была героиней нашего рейтинга звездных мам, которые совсем не поправились за время беременности. И мы ни капельки не преувеличиваем! 4 сентября 2017 года Виктория подарила известному бизнесмену Зияду Манасиру четвертого ребенка — сына Романа. А уже меньше чем через неделю она… нет, не пошла на восстанавливающий массаж, а взяла в руки палки для скандинавской ходьбы и отправилась в парк! Фотографиями со своих тренировок звездная мама делится в «Инстаграме». На часах у нас двенадцать без пяти, новый БЛИН уже наверное в пути … #масленица2018 @vikiland_familyclub Публикация от VIKILAND (@vika_manasir) 17 Фев 2018 в 2:03 PST Даже будучи беременной, Виктория придерживалась активного образа жизни. Она не бросала занятия спортом (наверное, о себе дает знать танцевальное прошлое Манасир — Виктория танцевала в ансамбле Моисеева и занималась балетом) — занималась йогой, каталась на лыжах, поднималась в горы. И это помогло ей остаться в форме после родов. Из объятий моды не уйдешь, не вырвешься. Мир заштамповался, он сошел с ума! Это — наказание, это — вроде вируса: модные лекарства, брюки и дома. Стали вдруг похожими центры и окраины, сумрачные будни, грохоты торжеств… Женщина экранная волосы поправила — все земные женщины повторили жест… Ты танцуешь бодро то, что мир танцует, и покорно носишь то, что носит он. Мода отвергает, мода указует, шепчет и подсказывает с четырех сторон. Обладает мода силою убойной. Украшает время. Ослабляет боль. Ты по телевизору смотришь матч футбольный, и сидит полмира рядышком с тобой. И какая разница, грек ты иль испанец, финн или малаец, серб или индус! Есть еще различия в отпечатках пальцев, нет почти различий в отпечатках душ. Все твои желания модой предусмотрены, превратилась мода в Книгу Бытия… Хорошо, что есть еще женщина немодная. Милая. Усталая. Навсегда моя. Р. Рождественский Публикация от VIKILAND (@vika_manasir) 23 Авг 2017 в 7:37 PDT Несмотря на большое количество забот с детьми, звездная мама не отказывается от дел и много путешествует с семьей. Публикация от VIKILAND (@vika_manasir) 28 Дек 2017 в 5:16 PST А конце декабря она выложила в «Инстаграме» фотографию из Франции и подписала ее так: «Родители не ездят отдыхать. Они просто ухаживают за детьми в другой стране …». В интервью порталу «Ежик-Ежик»Виктория рассказала, как ей удается все успевать:

Секрет кроется в четком план-графике. Я расписываю каждый свой день по часам и минутам, зачастую задирая планку и переоценивая себя, из-за чего в конце дня бываю собой недовольна, потому что многое не успела. Но очень важно уметь делегировать обязанности. Без этого — никак…

Фото: Instagram @tetyamotya

Дети: Мила, Дима, Ваня Наталья — настоящая звезда «Инстаграма», на ее страницу подписано больше 600 тысяч человек. А еще Давыдова выиграла конкурс Glamour как «Самая стильная женщина 2017 года». Такая фигура досталась Наталье не от природы. Это результат долгих тренировок и правильного питания. Мама троих детей (Милы, Димы и Вани) регулярно занимается спортом и делится секретами со своими подписчиками. Добрый вечер мои завербованные агенты #прессуйтело! Ловите структуру недельного цикла и план тренировки на завтра от @rkiselkov Структура недельного цикла тренировок: 1.) Силовая 2.) Кардио 3.) Силовая 4.) Кардио 5.) Силовая Тренир.1 — силовая (нед.5) #прессуйтело Разминка: -планка 1 мин. -«сотка» 1 мин. -отдых 1 мин. -планка 50 сек. -«сотка» 50 сек. -отдых 50 сек. -планки 40 сек. -«сотка» 40 сек. -отдых 40 сек. -планка 30 сек. -сотка 30 сек. Основная работа: 1.) Трисет — гиперэкстензия (корпус) + гиперэкстензия + гиперэкстензия с разведением рук и ног в стороны — 5 серий по 10/10/10 раз каждое упражнение в серии, отдых 1 минута. 2.) Статодинамические приседания с резинкой и утяжелением (гантели по 3 кг.) — 4 подхода по 1 минуте, отдых 1 минута. 3.) Жим пяткой с резинкой в полную амплитуду 15 раз + жим в верхней точке с короткой амплитудой 15 раз — 3 подхода на каждую ногу, отдых между подходами 1 минута. 4.) Суперсет — отжимания 10 раз + заведение рук за голову с резинкой 20 раз — 4 серии, отдых 1 минута 5.) Комплекс — 5 кругов -джампинг Джек — 40 раз -приседания — 20 раз -планка — 1 минута -отдых — 1 минута Публикация от Natasha Davydova (@tetyamotya) 1 Апр 2018 в 9:34 PDT Поклонники искренне радуются и благодарят знаменитость за помощь в поддержании спортивной фигуры: «Шикардос! Честно! Спасибо огромное!», «Супер тренировка! Под конец мой 2 летний сын пытался стать в планку и отжиматься. спасибо @tetyamotya за мотивации, идеи таких вкусных и главное— полезных блюд», «Наталья, спасибо вам за тренировки. Чувствую себя замечательно».

Наталья всегда занималась фитнесом, но у нее никогда не было цели нарастить мышечную массу и стать примером для подражания.

Однако после рождения детей звездная мама решила заняться своим телом и наняла известного тренера. В интервью журналу Tatler Наталья Давыдова рассказала, как ей удалось сделать свою фигуру идеальной:

Первые три килограмма ушли достаточно быстро. Я питалась по расписанной Романом диете и занималась спортом пять дней в неделю. Тренировки были очень тяжелыми. Иногда я думала: зачем мне все это надо? Муж любит, трое детей… Но я не сдавалась, и тренер приходил как штык… Тело не спешило поддаваться физическим нагрузкам, но я не отступала.

Дорогие мамы, берем на вооружение! Валерия, 49 лет Фото: Instagram @valeriya

Дети: Анна (24 года), Артемий (23 года) и Арсений (19 лет) Валерии скоро 50 лет, у нее трое взрослых детей, но… певица выглядит так, будто вчера отпраздновала 19-летие! В интервью журналу «7 дней» артистка призналась, как ей удается держать себя в форме:

Раньше я увлекалась аэробикой, а сейчас чередую йогу, которую освоила самостоятельно, по видео­курсам, с комплексом упражнений на тренажере-виброплатформе. Либо тем, либо другим занимаюсь не менее часа в день. Гастроли не исключение. Ведь йогу вообще где угодно можно практиковать: чтобы постелить коврик и принять определенную асану, нужно всего пару квадратных метров пространства…

Валерия часто выкладывает фотографии и видео со своих домашних тренировок в «Инстаграм». Что — то за суетой последних дней давно не выкладывала я видео своих домашних тренировок, но это не означает, что не занималась (не пропускаю ни дня). 😉 Съёмка трехнедельной давности, сейчас форма гораздо лучше, но на демонстрации комплекса упражнений это никак не сказывается. 😄#валерия #домашниетренировки @nosecretbyvaleriya #никакихсекретов Тренер и оператор @erika_levinskaya_ ✌️#ксолнцу #а4 Публикация от VALERIYA (@valeriya) 19 Мар 2018 в 1:49 PDT Поклонники оставляют восторженные комментарии под постами: «Какая вы молодец!», «Умничка и красавица…», «Вот молодец какая)))) восхищаюсь», «Какая же вы умничка!». Кстати, певица делится со своими подписчиками не только секретами стройного тела, но рассказывает им о своей личной жизни. Совсем недавно Валерия и продюсер Иосиф Пригожин отмечали 15 лет со дня знакомства. В честь этого события знаменитости выложили архивные семейные фотографии на свои страницы в «Инстаграме». Эмма Малинина, 55 лет Фото: Instagram @doktoremmamalinina

Дети: Антон (35 лет), Фрол (17 лет), Устинья (17 лет) Жена певца Александра Малинина — многодетная мама, врач, а поэтому она не понаслышке знает, как сохранить молодость и красоту. Сын Антон у Эммы родился в первом браке с бизнесменом Александром Исаевым (к слову, Малинин принял мальчика как родного), а в 2000 году у пары Александра Малинина и Эммы появились на свет двойняшки Фрол и Устинья. Разглядывая фотографии Эммы Малининой, невозможно поверить, что звездной маме 55 лет. Малинина выложила в свой «Инстаграм» фотографию с пляжного новогоднего отдыха, где она выглядит совсем как дочь-подросток! 31.12.17🌺 17.17💙 #maldives #cool Публикация от Dr.med.Emma Malinina (@doktoremmamalinina) 31 Дек 2017 в 4:28 PST Секрет молодости и идеального тела, конечно же, в регулярных тренировках и здоровом питании.

Вот такое💪 у меня сегодня😊 воскресное утро✌️#sundaymorning Публикация от Dr.med.Emma Malinina (@doktoremmamalinina) 10 Дек 2017 в 2:42 PST Помимо фитнеса, знаменитость ведет активный образ жизни, много путешествует, бегает, катается на велосипеде и на лыжах. Полина Диброва , 28 лет Фото: Instagram @polinadibrova

Дети: Александр (8 лет), Федор (4 года), Илья (2 года) Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва точно знает, что для того, чтобы выглядеть прекрасно, нужно прилагать немало усилий. Звездная пара растит троих сыновей: Александр появился на свет в 2010 году, Федор родился в 2013, а Илья — в 2015. Далеко не каждой женщине удается держать себя в форме, будучи многодетной матерью, но Полина регулярно занимается спортом, и результат не заставляет себя ждать. Диброва обожает танцы. Не так давно она выложила в своем «Инстаграме» фотографию с репетиции, на которую бурно отреагировали подписчики: «Красотка!», «Вы очень красивы», «Полина, очень приятно за вами наблюдать». Сгруппировалась 🎯 Сегодня вернулась к танцам, первая репетиция 2018 🤸🏼‍♀️ @todes_lapino ✌️ Теперь я комочек с отличным настроением и приятной усталостью ✔️ Помчалась к детям, тихий час подходит к концу👣 #ПолинаДиброва #PolinaDibrova #ТодесЛапино #TodesLapino Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) 31 Янв 2018 в 4:53 PST Полина не забывает о процедурах по уходу за телом и делится секретами со своими подписчиками.

Первые «послеАмериканскиеВыходные» проходят #НаУра 🏡👣 Детишки носятся вокруг нас, рассказывают новости 👶🏼👶🏼👶🏼5ть чемоданов разобраны 💪🏻 Порядок дома наведён 💪🏻 Спать удаётся с трудом, хотя первая моя ночь длилась 12 часов 😇 А вот сегодня практически не спала 🤧 да и сны были не очень 🙈🤷🏼‍♀️ режим — штука важная, а разница во времени в 8 часов сбила абсолютно все 🤕Вместе со сном тружусь над восстановлением питания, буду показывать вам зарисовки завтрак/обед/ужин 🤸🏼‍♀️ Праздничный месяц накопил во мне лишние килограммы, и борьба даже не столько эстетическая, сколько оздоровительная — с ними чувствуешь себя уж очень не комфортно. А для того чтобы исправить ситуацию надо ставить цели 🎯 И первая — свадьба 👰🏼 близких друзей через 6 дней — хочу влезть в былое платье 👗 Прекрасная мотивация! А инструменты вот————————————————————————-🔴 Правильное частое питание 🔴 Прогулки с детьми на свежем воздухе 2ч в день 🔴Ежедневный массаж и обертывание с @body_laboratory✔️__________Сегодня второй день нашего эксперимента. Эффект виден сразу. Но, я попросила Ксюшу не озвучивать первые замеры и взвешивания, чтобы не впасть в глубокую депрессию 😂😂😂😂 Так что цифрами поделюсь позже 😅🤧 #ПолинаДиброва #Эксперимент6ДнейДоСвадьбы #PolinaDibrova Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) 28 Янв 2018 в 3:59 PST Еще одна страсть знаменитости — занятия на пилоне. Расскажу вам недавнюю историю! Знакомая, зная как я увлекаюсь физическими активностями, посоветовала мне попробовать пилон… Мол все мышцы задействованы — результат нереальный! 🔥 Идеально для фигуры! Я начала искать… нашла студию совсем рядом 💯 Первое занятие по pole dance у @olga_logos состоялось во вторник… Оля честно спросила как часто я занимаюсь спортом… А я расправив крылья с чувством собственного достоинства ответила — достаточно💯 Девочки! Это так сложно, но это так круто! 🔥🔥🔥 А для меня подобное определение как красная тряпка для быка! Оля, я ваша! 💯 Нереальный каиф — чувствуется нагрузка на все мышечные группы, ощущаешь свое тело и управляешь им! А еще говорят, что pole dance способствует развитию женской энергии! То — что нужно женщине! #ПолинаДиброва #PolinaDibrova #Пилон #PoleDance Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) 8 Фев 2018 в 7:21 PST Полина Диброва рассказала своим поклонникам, чем ей нравится pole dance: «Нереальный кайф — чувствуется нагрузка на все мышечные группы, ощущаешь свое тело и управляешь им! А еще говорят, что pole dance способствует развитию женской энергии! То — что нужно женщине!» Саша Зверева , 37 лет Фото: Instagram @sashazvereva

Дети: Василиса (14 лет), Макар (12 лет), Лев (2 года) Несмотря на то, что Саша Зверева сейчас живет одна с тремя детьми в другой стране, ей удается находить время на заботу о своей фигуре. В интервью «Летидору» певица рассказала, что не стеснялась своего тела после родов, поэтому уже спустя неделю после появления на свет третьего ребенка она выложила фотографию с пляжа:

Мне непонятна эта погоня за плоским животом после родов. Именно поэтому я выложила такое свое фото. У меня до сих пор нет идеально плоского живота — и я не сильно комплексую по этому поводу. Конечно, красиво, когда все пропорционально и девушка не выглядит как разваленная тумбочка. Но главное, чтобы женщина любила себя и приняла себя вот такой — с таким послеродовым телом. Я прекрасно понимала, что 9 месяцев мое тело менялось — какой там прийти в форму за 1 день после изменений длиной в почти год? Это неестественно. Нужно как минимум 6-12 месяцев».

Однако теперь певице удалось привести свое тело в прекрасную форму. Спустя 2 месяца после родов Саша поделилась со своими подписчиками фотографией с обнаженным животом и рассказала, как худеет. So, 2 months after giving the 3rd birth. I still have 4kg to lose and some fat on my hips and belly. But I don't have possibility to visit the gym, just walking a lot with the stroller on the beach, eating healthy, making home exercises with the baby)) Let's see after 2 months more ✌🏼 // Ну что ж, 2 месяца после 3-Х родов позади. В зал ходить больше не получается, няни нет. Я много гуляю с коляской, таскаю её по песку, правильно кушаю (но не без сладенького, а то жизнь совсем тяжёлой становится)))), делаю упражнения вакуум на пресс @olymarkes подсказала (делаю пока с деткой вожусь) Но у меня ещё 4 кг в плюсе и жирок на бёдрах и животике (я его ежедневно пощипываю))) Дряблую недавно перерастянутую кожу мажу берёзовым маслом Weleda и делаю контрастный душ (или просто в Океане купаюсь) В общем, посмотрим, как там дальше. #2monthaftergivingbirth #mommyof3 #motherhood #mommytobe Публикация от Sasha Zvereva (@sashazvereva) 19 Сен 2015 в 12:19 PDT По словам звезды, необходимо правильно питаться и заниматься спортом. Сейчас, спустя 2 года после третьих родов, знаменитость выглядит изумительно, продолжает держать себя в форме и радовать поклонников откровенными фотографиями. #какяосталасьжитьвамерике_sz 2️⃣➖4️⃣0️⃣. Все мои страхи, вся моя борьба окончились только что.. ! Окончились моей победой! Я остаюсь в Америке! Мы остаёмся в Америке! Поскольку я не знала, какой будет ответ иммиграционной службы-я заранее купила всей семье билеты в Россию на Новый Год, а далее оплатила каникулы в Тайланде-там, где я отдыхала ровно год назад с Лёвушкой в животике. Я предлагаю Джулиану полететь в Россию-он с восторгом соглашается. В чём его выгода помогать русской маме, попавшей в трудную ситуацию? Я думаю, американскому парню с Аляски без стабильного заработка было прикольно тусить с русской мамитой по всем тем местам, передвигаться по миру, знакомиться с новыми людьми, ну и как сказали мне в самом начале при знакомстве: Джулиан-очень хороший человек. Мы летим в Россию. Перед вылетом я даю семинар в Лос-Анджелесе . В России количество желающих посетить мой семинар превышает вместимость заведения, где запланировано мероприятие. Меня сильно узнают на улицах. Я снимаюсь в следующем сезоне «Беременных». Привожу с собой витамины для беременных и кормящих, которые пью сама, беременные девушки заказывают их с большой охотой. Все показатели моей популярности и одновременно бизнеса идут вверх. Многие бренды хотят сотрудничать на постоянной основе. Я посещаю подряд несколько городов с гастролями. Жизнь становится веселее. Я понимаю, что раз у меня так хорошо всё складывается в России, то это будет крайне неумно отказываться от успеха и денег только ради того, чтобы кому-то там в интернете доказать что-то. Я нужна здесь. Я помогаю огромному количеству женщин. Я получаю тысячи благодарностей. Значит, я буду продолжать делать всё, что в моих силах для русских женщин. Я начинаю осознавать свою миссию. Мы встречаем Новый Год в России у родителей в доме. Я улетаю в Тайланд с детишками, друзьями и Джулианом, который в благодарность за посещение Москвы, старается помогать с детьми. Я занимаюсь со старшими школьными уроками, чтобы они не отстали. Но в последствии Макарка всё равно что-то упускает в математике, приходится отдать его на дополнительный класс в Kumon. Поэтому с тех пор я стараюсь больше не выдёргивать детей из школы в длительный отпуск и подгадывать… Публикация от Sasha Zvereva (@sashazvereva) 10 Фев 2018 в 11:03 PST Натали, 44 года

Фото: Instagram @natali_star74

Дети: Арсений (17 лет), Анатолий (7 лет), Евгений (1 год) Все знают, что певице Натали принадлежат такие хиты, как «Ветер с моря дул», «Черепашка», «О Боже, какой мужчина», но мало кто догадывается, что к 44 годам Натали родила троих детей. В 2001 году у певицы и ее мужа Александра Рудина родился сын Арсений, в 2010 — Анатолий, а в 2017 году появился на свет Евгений (звезде на тот момент было 43 года!). Натали быстро пришла в форму после третьих родов. В интервью «Летидору»она рассказала, что после первых родов поправилась на 21 кг и прибегла к косметическим процедурам, и сейчас тоже столкнулась с проблемами, знакомыми каждой беременной женщине:

Я и не рассчитывала, что вес быстро уйдет. И, действительно, у меня были сильные отеки особенно в ногах. В это раз я даже впервые в жизни воспользовалась массажем. Также я села на простую диету (без соли, сахара и мучного), чтобы помочь лишней жидкости поскорее уйти. Сейчас я уже пришла к своему обычному весу (59 кг при росте 170 см). Может быть, один лишний килограмм остался. Хотя, может, он и не лишний вовсе. >

Надо признать, процедуры и диета помогли Натали выглядеть прекрасно! Фото: visualrian.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!