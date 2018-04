Сделано в России: топ-10 многодетных звездных мам с шикарной фигурой 

У меня есть определенные правила. Я следую диете по группе крови. Знаю, многие люди в нее не верят. У меня с детства всегда были проблемы с пищеварительной системой: у меня были язвы, а потом, в 20 лет начались более серьезные проблемы. Я попробовала придерживаться этой диеты, и через 2 недели почувствовала огромную разницу.

Два года назад модель поделилась со своими поклонниками секретом идеальной фигуры после родов и выложила откровенную фотографию в свой «Инстаграм».

Звезда отметила, что материнство никак не связано с неизбежным набором веса, и призвала женщин заниматься спортом и любить свое тело.

Перминова — настоящая поклонница спорта. На своей странице в «Инстаграме» знаменитость регулярно выкладывает видео со своими тренировками. Известно, что модель — настоящий фанат пилатеса, танцев на пилоне, йоги. 1,5часовая функциональная тренировка с активной проработкой нижней части тела и мышц кора вложилась в минуту — так бы всегда! 😏Сохраняйте пост чтобы в нужный момент повторить! 1,5 hour work out for the underpinning and core muscles — wrapped in 1 min video, could it be always like that. Save this post and keep moving🤙🏼 Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova) 3 Апр 2018 в 4:54 PDT «Летидор» не перестает восхищаться выдержкой и упорством звезды. Оксана Самойлова , 29 лет Фото: Instagram @samoylovaoxana

Дети: Ариела (6 лет), Лея (3 года), Майя (27 апреля исполнится 1 год) Секрет идеальной фигуры жены рэпера Джигана — спорт и правильное питание. Судя по «Инстаграму» знаменитой мамы, она проводит много времени в спортзале. Оксана Самойлова — мать троих детей. Дочь Ариела появилась на свет у пары в 2011 году, спустя три года родилась дочь Лея. Третий раз Оксана стала матерью почти год назад — 27 апреля 2017 года на свет появилась Майя. И уже спустя 1,5 недели после родов многодетная мама выложила в сеть видео, где был виден ее «похудательный прогресс». Росомаха в действии)))😂10-11 дней после 3 кесарево)) я пошла рожать 74,5 кг-это +20 кг за беременность))) сегодня уже -10кг)) Расскажу немного о восстановлении: 1.бандаж!девочки носите бандаж после родов!это очень важно) живот восстанавливается гораздо быстрее✅ мой бандаж Verba Hartmann, он лучший 💯 %👌 2.мазаться мазаться и ещё раз мазаться кремами или маслами, увлажнять кожу по максимуму!тоже скидываю фирму, чем я мазалась в этот раз и продолжу на долгие годы наверно)) эта косметика для меня открытие, кожа блестит аж от насыщения)) и впитывается хорошо, увлажняет вообще 🔝 И безумный скраб на масленной основе, после него можно 2-3 дня вообще не мазаться ничем)))👌кто пользуется подтвердит, что эта косметика именно для тела очень хорошая)💣 (фото листаем справа налево))⬅️) 2.сразу начинайте питаться правильно -это вообще самое главное))🍵 3.и основная заслуга это спорт до беременности и хотя бы капельку во время) Я в зал конечно пока не хожу, но через месяц начну) пока только пешие прогулки и много лестниц с маленьким грузом на руках👼🏻))😂 Вообще 1 и 2 сутки самые жёсткие из всех 3 раз)) я думала умру))) а потом резко на 3 день, я не просто пошла, а побежала и так легко стало)) врачи говорят, что так и есть, после 3 кс гораздо быстрее восстанавливаешься))) сейчас уже скачу, как козочка за тремя козлятами своими))🏃‍♀️😂 Есть одна неприятная особенность, с каждым разом шов становится все длиннее и длинне 💁🏻🙄но он тонкий и его будет практически не видно, это успокаивает)))😅 ps:1 кс у меня было экстренное, не буду рассказывать почему-это долго) ни один нормальный врач не сделает вам кс по желанию, только по показаниям✅но расстраиваться не стоит, это все мелочи по сравнению с тем, что потом вы мама)) все заживает, забывается, все возможно восстановить и даже лучше чем было ДО))😉могу рассказывать и рассказывать на эту тему, но времени нет)))😄✊️⏳ В посте нет рекламы) от сердца отрываю всё)))😂 Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) 8 Май 2017 в 7:38 PDT Под фотографией Самойлова рассказала, как восстановить тело после родов, и дала советы подписчикам. Она порекомендовала носить бандаж после родов, увлажнять кожу, правильно питаться и заниматься спортом. Этим принципам знаменитость следует всегда. Недавно Оксана выложила пост в «Инстаграме», в котором объяснила, как борется с ленью и находит силы заниматься спортом. Я в режиме🏋️‍♀️)) довольна собой капец как)))😭💪 Когда мне лень идти в зал — я начинаю с минимума-собираю сумку и выдвигаюсь по направлению к нему, просто потом уже лень идти обратно 🤣 бывало и такое, что приедешь, посидишь в машине собираясь с мыслями, попялишься на двери и уезжаешь домой))😂🤦🏻‍♀️но это вообще дно конечно)))😭 Сейчас у меня идеально пазл сложился)) утром детей по школам, от туда сразу на тренировку и потом на работу))👌наконец-то появилось стабильное время на себя, я так о нём мечтала🙌)) эти пара утренних часов -бесконечно много для моего образа жизни и я их использую по максимуму)))💃 Не буду миллионный раз говорить о пользе спорта, вы и так сами всё знаете)))👌😘а завтра у Ариелы в школе будет праздник к 8 марта, считай первое публичное выступление в осознанном возрасте)))😻я обычно плачу в такие моменты, даже когда не мои дети выступают))😂завтра 100 процентов буду лить слезки умиления)))😭😭😭 Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) 27 Фев 2018 в 10:17 PST Оказалось, что иногда Самойловой совсем не хочется идти в зал. Тогда она заставляет себя собрать вещи и выйти, а потом уже дело за малым — пойти на тренировку. Знаменитости очень помогает режим: утром она отвозит детей в школу, затем идет на тренировку, а после — на работу. Надо отметить, что звездная мама часто делится со своими подписчиками секретами идеальной фигуры и даже продает собственную программу тренировок. Виктория Манасир, 36 лет Фото: Instagram @vika_manasir

Секрет кроется в четком план-графике. Я расписываю каждый свой день по часам и минутам, зачастую задирая планку и переоценивая себя, из-за чего в конце дня бываю собой недовольна, потому что многое не успела. Но очень важно уметь делегировать обязанности. Без этого — никак…

Фото: Instagram @tetyamotya

Дети: Мила, Дима, Ваня Наталья — настоящая звезда «Инстаграма», на ее страницу подписано больше 600 тысяч человек. А еще Давыдова выиграла конкурс Glamour как «Самая стильная женщина 2017 года». Такая фигура досталась Наталье не от природы. Это результат долгих тренировок и правильного питания. Мама троих детей (Милы, Димы и Вани) регулярно занимается спортом и делится секретами со своими подписчиками. Добрый вечер мои завербованные агенты #прессуйтело! Ловите структуру недельного цикла и план тренировки на завтра от @rkiselkov Структура недельного цикла тренировок: 1.) Силовая 2.) Кардио 3.) Силовая 4.) Кардио 5.) Силовая Тренир.1 — силовая (нед.5) #прессуйтело Разминка: -планка 1 мин. -«сотка» 1 мин. -отдых 1 мин. -планка 50 сек. -«сотка» 50 сек. -отдых 50 сек. -планки 40 сек. -«сотка» 40 сек. -отдых 40 сек. -планка 30 сек. -сотка 30 сек. Основная работа: 1.) Трисет — гиперэкстензия (корпус) + гиперэкстензия + гиперэкстензия с разведением рук и ног в стороны — 5 серий по 10/10/10 раз каждое упражнение в серии, отдых 1 минута. 2.) Статодинамические приседания с резинкой и утяжелением (гантели по 3 кг.) — 4 подхода по 1 минуте, отдых 1 минута. 3.) Жим пяткой с резинкой в полную амплитуду 15 раз + жим в верхней точке с короткой амплитудой 15 раз — 3 подхода на каждую ногу, отдых между подходами 1 минута. 4.) Суперсет — отжимания 10 раз + заведение рук за голову с резинкой 20 раз — 4 серии, отдых 1 минута 5.) Комплекс — 5 кругов -джампинг Джек — 40 раз -приседания — 20 раз -планка — 1 минута -отдых — 1 минута Публикация от Natasha Davydova (@tetyamotya) 1 Апр 2018 в 9:34 PDT Поклонники искренне радуются и благодарят знаменитость за помощь в поддержании спортивной фигуры: «Шикардос! Честно! Спасибо огромное!», «Супер тренировка! Под конец мой 2 летний сын пытался стать в планку и отжиматься. спасибо @tetyamotya за мотивации, идеи таких вкусных и главное— полезных блюд», «Наталья, спасибо вам за тренировки. Чувствую себя замечательно».

Наталья всегда занималась фитнесом, но у нее никогда не было цели нарастить мышечную массу и стать примером для подражания.

Однако после рождения детей звездная мама решила заняться своим телом и наняла известного тренера. В интервью журналу Tatler Наталья Давыдова рассказала, как ей удалось сделать свою фигуру идеальной:

Первые три килограмма ушли достаточно быстро. Я питалась по расписанной Романом диете и занималась спортом пять дней в неделю. Тренировки были очень тяжелыми. Иногда я думала: зачем мне все это надо? Муж любит, трое детей… Но я не сдавалась, и тренер приходил как штык… Тело не спешило поддаваться физическим нагрузкам, но я не отступала.

Дорогие мамы, берем на вооружение! Валерия, 49 лет Фото: Instagram @valeriya

Раньше я увлекалась аэробикой, а сейчас чередую йогу, которую освоила самостоятельно, по видео­курсам, с комплексом упражнений на тренажере-виброплатформе. Либо тем, либо другим занимаюсь не менее часа в день. Гастроли не исключение. Ведь йогу вообще где угодно можно практиковать: чтобы постелить коврик и принять определенную асану, нужно всего пару квадратных метров пространства…

Дети: Василиса (14 лет), Макар (12 лет), Лев (2 года) Несмотря на то, что Саша Зверева сейчас живет одна с тремя детьми в другой стране, ей удается находить время на заботу о своей фигуре. В интервью «Летидору» певица рассказала, что не стеснялась своего тела после родов, поэтому уже спустя неделю после появления на свет третьего ребенка она выложила фотографию с пляжа:

Мне непонятна эта погоня за плоским животом после родов. Именно поэтому я выложила такое свое фото. У меня до сих пор нет идеально плоского живота — и я не сильно комплексую по этому поводу. Конечно, красиво, когда все пропорционально и девушка не выглядит как разваленная тумбочка. Но главное, чтобы женщина любила себя и приняла себя вот такой — с таким послеродовым телом. Я прекрасно понимала, что 9 месяцев мое тело менялось — какой там прийти в форму за 1 день после изменений длиной в почти год? Это неестественно. Нужно как минимум 6-12 месяцев».

Однако теперь певице удалось привести свое тело в прекрасную форму. Спустя 2 месяца после родов Саша поделилась со своими подписчиками фотографией с обнаженным животом и рассказала, как худеет. So, 2 months after giving the 3rd birth. I still have 4kg to lose and some fat on my hips and belly. But I don't have possibility to visit the gym, just walking a lot with the stroller on the beach, eating healthy, making home exercises with the baby)) Let's see after 2 months more ✌🏼 // Ну что ж, 2 месяца после 3-Х родов позади. В зал ходить больше не получается, няни нет. Я много гуляю с коляской, таскаю её по песку, правильно кушаю (но не без сладенького, а то жизнь совсем тяжёлой становится)))), делаю упражнения вакуум на пресс @olymarkes подсказала (делаю пока с деткой вожусь) Но у меня ещё 4 кг в плюсе и жирок на бёдрах и животике (я его ежедневно пощипываю))) Дряблую недавно перерастянутую кожу мажу берёзовым маслом Weleda и делаю контрастный душ (или просто в Океане купаюсь) В общем, посмотрим, как там дальше. #2monthaftergivingbirth #mommyof3 #motherhood #mommytobe Публикация от Sasha Zvereva (@sashazvereva) 19 Сен 2015 в 12:19 PDT По словам звезды, необходимо правильно питаться и заниматься спортом. Сейчас, спустя 2 года после третьих родов, знаменитость выглядит изумительно, продолжает держать себя в форме и радовать поклонников откровенными фотографиями. #какяосталасьжитьвамерике_sz 2️⃣➖4️⃣0️⃣. Все мои страхи, вся моя борьба окончились только что.. ! Окончились моей победой! Я остаюсь в Америке! Мы остаёмся в Америке! Поскольку я не знала, какой будет ответ иммиграционной службы-я заранее купила всей семье билеты в Россию на Новый Год, а далее оплатила каникулы в Тайланде-там, где я отдыхала ровно год назад с Лёвушкой в животике. Я предлагаю Джулиану полететь в Россию-он с восторгом соглашается. В чём его выгода помогать русской маме, попавшей в трудную ситуацию? Я думаю, американскому парню с Аляски без стабильного заработка было прикольно тусить с русской мамитой по всем тем местам, передвигаться по миру, знакомиться с новыми людьми, ну и как сказали мне в самом начале при знакомстве: Джулиан-очень хороший человек. Мы летим в Россию. Перед вылетом я даю семинар в Лос-Анджелесе . В России количество желающих посетить мой семинар превышает вместимость заведения, где запланировано мероприятие. Меня сильно узнают на улицах. Я снимаюсь в следующем сезоне «Беременных». Привожу с собой витамины для беременных и кормящих, которые пью сама, беременные девушки заказывают их с большой охотой. Все показатели моей популярности и одновременно бизнеса идут вверх. Многие бренды хотят сотрудничать на постоянной основе. Я посещаю подряд несколько городов с гастролями. Жизнь становится веселее. Я понимаю, что раз у меня так хорошо всё складывается в России, то это будет крайне неумно отказываться от успеха и денег только ради того, чтобы кому-то там в интернете доказать что-то. Я нужна здесь. Я помогаю огромному количеству женщин. Я получаю тысячи благодарностей. Значит, я буду продолжать делать всё, что в моих силах для русских женщин. Я начинаю осознавать свою миссию. Мы встречаем Новый Год в России у родителей в доме. Я улетаю в Тайланд с детишками, друзьями и Джулианом, который в благодарность за посещение Москвы, старается помогать с детьми. Я занимаюсь со старшими школьными уроками, чтобы они не отстали. Но в последствии Макарка всё равно что-то упускает в математике, приходится отдать его на дополнительный класс в Kumon. Поэтому с тех пор я стараюсь больше не выдёргивать детей из школы в длительный отпуск и подгадывать… Публикация от Sasha Zvereva (@sashazvereva) 10 Фев 2018 в 11:03 PST Натали, 44 года