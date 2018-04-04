Лысые и знаменитые: 8 самых крутых звездных пап

Говорят, мужчины без волос на голове более креативные, харизматичные, сексуальные, нежные и внимательные по отношению к своим близким, чем мужья и папы с шикарной шевелюрой. В день рождения Дмитрия Нагиева (4 апреля телеведущему исполняется 51 год) на примере звездных пап «Летидор» решил выяснить, миф это или реальность. Джиган, 32 года

Фото: Instagram@iamgeegun

Гора мускулов, татуировки, лысина… Этот образ кажется самым подходящим для рэпера и в то же время самым неподходящим для многодетного отца. Но жизнь часто показывает, что брутальность и нежность — самый что ни на есть идеальный семейный коктейль. Публикация от Джиган / G-Gun (@iamgeegun) 15 Янв 2018 в 2:40 PST Можете особо не стараться разглядеть на голове Джигана волосы — их не было даже в клипе 2007 года «Одноклассница», а также во время его профессионального увлечения кикбоксингом. Да и вообще, лысина настолько прочно вошла в жизнь Джигана, что ни поклонники, ни его любимые девочки (напомним, у рэпера три дочери) другим его даже не представляют. Публикация от Джиган / G-Gun (@iamgeegun) 1 Дек 2017 в 1:29 PST Если старшие девочки 6-летняя Ариела и 3-летняя Лея уже привыкли к прическе любимого папочки, то, судя по фотографиям, малышка Майя (27 апреля девочке исполнится один годик) все еще пребывает в неописуемом восторге от этой лысины. Дуэйн Джонсон , 45 лет Фото: Instagram@therock

Любители реслинга знают, что это не просто спорт, это тандем борьбы и театрализованного шоу. Прекрасно знал это и Дуэйн Джонсон, который выступал на ринге под псевдонимом Скала. Молодой Геракл понимал, что только благодаря силе и ловкости первым в реслинге не будешь, а поэтому решил поработать над своим имиджем. Он остриг свою внушительную гриву, чтобы его образ стал еще более мужественным. Расчет оказался верным. Все возможные соревнования он выиграл (а порой по несколько раз), а затем ворвался в мир кино. Поначалу некоторые коллеги посмеивались над этим лысым здоровяком, но когда в 2016 году журнал Forbes назвал Дуэйна Джонсона самым высокооплачиваемым актером (между прочим, Том Круз не входит в первую тройку этого рейтинга) — призадумались: а может быть, и правда в лысине есть что-то эдакое? Girl power. To every woman out there ‘round the world — all ages and races — I proudly stand by your side to always honor, protect and respect. Especially, the loves of my life at home. Now if I can just get Jazzy to say the daddy is the most handsome, brilliant, sexiest man alive part, then we all gonna be cool. #MyAnchors #InternationalWomensDay Публикация от therock (@therock) 8 Мар 2018 в 6:55 PST К слову, лысина помогла Джонсону не только в карьере.

Говорят, певица Лорен Хашиан поддалась чарам актера во многом из-за его брутального образа. Но что-то подсказывает «Летидору», что их 2-летняя дочь Жасмин (у малышки шикарные кудрявые волосы) пока что не считает своего папочку красивым и сексуальным. По крайней мере, в забавном видео, которое разместил в своем «Инстаграме» артист, девочка наотрез отказалась говорить в адрес отца комплименты. Надеемся, что третья дочь актера (у Дуэйна Джонсона есть еще старшая дочь от первого брака 16-летняя Симоне), которая появится на свет в 2018 году, по достоинству оценит образ своего родителя. Дмитрий Нагиев, 51 год Фото: Instagram@nagiev.universal

Только не думайте, что известный актер и телеведущий всю жизнь носил лысину. Дмитрий решил подстричься короче в 2006 году, после того как завершил съемки в нескольких картинах, — он думал, что ему предстоит пара месяцев отдыха. Но неожиданно телеведущему позвонили с Первого канала и предложили вести программу «Две звезды». Съемки начинались буквально через несколько дней… Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) 6 Авг 2016 в 11:46 PDT Как признался Дмитрий Нагиев в интервью журналу «7 Дней» , к своему «безволосому» образу он пришел не сразу:

Первое время я брился под машинку, то есть что-то оставляя на голове. А лысые товарищи — Куценко, Кортнев, Майданов — трогали мою голову и говорили друг другу: «Ты тоже с этого начинал?» Я тогда еще не верил, что когда-нибудь побреюсь наголо, бритвой. Думал даже: это же какая-то безвкусица! А потом стал что-то читать, какие-то заумные работы лысых, и до меня стало доходить: если уж вода смывает с человека что-то нехорошее, то, если побриться наголо, наступит полное обновление. Так что я наконец решился.

Интересно, перейдет ли подобная решимость на сына Дмитрия Нагиева? «Летидор» включил 28-летнего Кирилла в свой рейтинг звездных сыновей, чьи перемены во внешности наделали много шуму, не случайно. Публикация от ♥️Kirill Nagiev♠️ (@kirill_nagiev) 15 Мар 2018 в 4:13 PDT Молодой человек обожает менять имидж: то он зачесывает свои густые волосы назад, то бреется под машинку, то появляется со стильной укладкой. Прически меняются, но неизменно в этом образе одно — борода! Зинедин Зидан , 45 лет Фото: Instagram@zidane

Если вы с первой попытки не узнали этого мужчину по фото, «Летидор» дает несколько подсказок. Во-первых, этот спортсмен трижды был признан лучшим футболистом в мире и один раз лучшим футболистом в Европе. Во-вторых, по версии France Football он лучший французский игрок в истории футбола. В-третьих, у него четыре сына-футболиста. В-четвертых, он уже 24 года без ума от одной женщины. В-пятых, он лысый, и этой лысой головой совершил самый грандиозный футбольный скандал (вспомните, как Матерацци получил удар в грудь в финале ЧМ-2006). Fier de mon fiston, de ce qu'il est! Chaque jour! Joyeux anniversaire @enzo! ZZ. Публикация от zidane (@zidane) 24 Мар 2015 в 1:00 PDT Конечно, перед вами Зинедин Зидан! Кстати, еще 20 лет назад Зизу не был лысым. Да и когда его сборная стала чемпионом мира (1998 года) — тоже. Думаете, многодетный отец переживал из-за своего меняющегося образа? А вот и нет. Bonne année 2017 🎉 Публикация от zidane (@zidane) 31 Дек 2016 в 4:34 PST В интервью Зидан частенько шутит над своей «проблемой»: «Моей жене я нравлюсь таким, лысым и с бородой…» А «Летидор», с позволения футбольного гения, добавит: своим детям Зизу тоже нравится любым, ведь именно благодаря папе ребята (23-летний Энцо, 19-летний Лука, 15-летний Тео и 12-летний Эльяс) демонстрируют выдающиеся футбольные успехи. Брюс Уиллис , 63 года

Фото: Instagram@emmahemingwillis

Другим его помнят разве что самые горячие поклонники сериала «Детективное агентство „Лунный свет“», первых фильмов о бравых похождениях Джона Макклейна и его первая жена Деми Мур . В один прекрасный момент Брюс Уиллис посмотрел на себя в зеркало и понял, что стареет и лысеет. Если с первой проблемой он был готов смириться, то со второй боролся как мог. Правда, сражение было проиграно, и под восторженные возгласы своих старших дочерей (Румер, Скаут и Таллула — дети актера от брака с Деми Мур — прим. ред.) сбрил оставшиеся волосы. Кстати, Уиллис ни разу не пожалел о своем решении. Более того, в лысине он нашел даже преимущества, о чем актер заявил в интервью Esquire:

Выпадение волос, лысина — это способ Господа напомнить мне, что я человек, а не обезьяна.

Публикация от tallulah (@buuski) 19 Мар 2018 в 4:54 PDT Пример папочки и мамочки (вспомните роль Деми Мур в фильме «Солдат Джейн») оказался заразительным. Четыре года назад Таллула сбрила волосы (и периодически наводить красоту ей помогает именно лысый папа). Публикация от Emma Heming Willis (@emmahemingwillis) 17 Июн 2017 в 3:40 PDT Что касается младших дочерей «Крепкого орешка» (Мейл и Эвелин Уиллису подарила его вторая жена, фотомодель Эмма Хеминг ), в силу возраста они подобных вольностей себе не позволяют. Хотя не исключено, что когда-нибудь тоже захотят поэкспериментировать с прической. В «Инстаграме» Эммы немало кадров, где девочки с удовольствием целуют звездного папу в лысину. Вин Дизель , 50 лет Фото: Instagram@vindiesel

В одном из интервью известный актер вспоминал, как в один прекрасный момент решил кардинально изменить имидж. Он подумал, что не станет ждать, когда волосы начнут выпадать, а сделает лысину своей личной фишкой. Так и случилось. Не знаем, как вы, но «Летидор» не помнит, как выглядит Вин Дизель с шевелюрой… В «Бродягах» длина его волос составляла разве что пару-тройку миллиметров, в «Форсаже» и «Хрониках Риддика» волос на его голове уже не было, а в «Лысом няне», как вы понимаете из названия, и подавно.

Удивил Дизель фильмом «Признайте меня виновным», ради которого располнел и… отрастил волосы!

Почему Вин выбрал для себя именно такой образ, спросите вы. Голливудский актер ответил на него в интервью журналу ELLE

Мама говорит, что я стал таким громилой, чтобы как-то защитить себя и сохранить в себе эту ранимость.

Daddy's version is her favorite song… haha. Hope you are all having a great weekend. All love. Публикация от Vin Diesel (@vindiesel) 24 Июн 2017 в 5:49 PDT Хорошо, что эту ранимость господин Дизель сумел сохранить, ведь у него трое детей! Сами понимаете, кем приходится быть во время игры с двумя милейшими девочками и одним артистичным мальчиком. Гоша Куценко , 50 лет Фото: Instagram@goshakutsenko

Кто-то оплакивает свои выпавшие волосы, а кто-то шутит по этому поводу. Гоша Куценко явно относится ко второй категории людей. Например, в эфире «Прямой линии» в редакции «Известий» , говоря о родном городе Запорожье , актер так объяснил свое «облысение»:

Там отдыхал на Днепре в пионерском лагере «Каневское», там упал с Лысой горы, может, поэтому я такой, какой и есть сейчас: голубоглазый, запорожский, лысый и счастливый.

Конечно, лысина и падение с горы никак не связаны, ведь он показывал свои армейские фотографии, а там, как говорится, шевелюра была на месте. Да и в париках Куценко мы видели. Публикация от Gosha Kutsenko (@goshakutsenko) 17 Июн 2017 в 6:31 PDT Правда, положа руку на сердце, можем сказать, что многодетному отцу Гоше Куценко лысина не просто идет, а очень идет! Джейсон Стетхэм, 50 лет Фото: Instagram@jasonstatham