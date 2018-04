Лысые и знаменитые: 8 самых крутых звездных пап 

Фото: Instagram@iamgeegun

Любители реслинга знают, что это не просто спорт, это тандем борьбы и театрализованного шоу. Прекрасно знал это и Дуэйн Джонсон, который выступал на ринге под псевдонимом Скала. Молодой Геракл понимал, что только благодаря силе и ловкости первым в реслинге не будешь, а поэтому решил поработать над своим имиджем. Он остриг свою внушительную гриву, чтобы его образ стал еще более мужественным. Расчет оказался верным. Все возможные соревнования он выиграл (а порой по несколько раз), а затем ворвался в мир кино. Поначалу некоторые коллеги посмеивались над этим лысым здоровяком, но когда в 2016 году журнал Forbes назвал Дуэйна Джонсона самым высокооплачиваемым актером (между прочим, Том Круз не входит в первую тройку этого рейтинга) — призадумались: а может быть, и правда в лысине есть что-то эдакое? Girl power. To every woman out there ‘round the world — all ages and races — I proudly stand by your side to always honor, protect and respect. Especially, the loves of my life at home. Now if I can just get Jazzy to say the daddy is the most handsome, brilliant, sexiest man alive part, then we all gonna be cool. #MyAnchors #InternationalWomensDay Публикация от therock (@therock) 8 Мар 2018 в 6:55 PST К слову, лысина помогла Джонсону не только в карьере.