До и после: как наши звездные мамы выглядят без макияжа

Два с половиной года назад с одной алжирской семейной парой приключилась история, которую обсуждал весь мир. На следующее утро после свадьбы муж увидел свою молодую жену и… не узнал ее без макияжа. Через суд мужчина потребовал от своей любимой ни много ни мало 20 тысяч долларов за столь серьезный «моральный ущерб»! В день рождения Эвелины Бледанс (5 апреля известной актрисе и телеведущей исполняется 49 лет) «Летидор» составил рейтинг звездных мам, с которыми подобная история точно никогда бы не произошла. Эвелина Бледанс, 49 лет Фото: Instagram@bledans; Starface.ru Поклонники Эвелины привыкли, что их любимица всегда выглядит на все сто: идеальные локоны, идеальный макияж, идеальная фигура, идеальный наряд… Однако сама артистка призналась, что «устала работать Бледанс». В декабре 2017 года Эвелина Бледанс выложила в своем «Инстаграме» видеоинтервью, которое было сделано в качестве портфолио для одной из баз артистов. Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 9 Дек 2017 в 10:59 PST Это первая моя съемка без макияжа и прекрас. Лично мне смотреть тяжеловато, но я неоднокоатно слышала, что за ресницами, помадами и кудрями не видно обычной женщины, образ которой востребованны в нашем кино,

— написала Эвелина. Видео мама 6-летнего Семы сопроводила хештегами #бледанс #безмаски #безмакияжа #небледанс #пробы #кастинг #буду #будущее #бытьсобой #долойглупоеоперение. «Вы потрясающая женщина!», «Восторг красотка😍», «Красивая, умная, добрая женщина. Дай Бог вам здоровья и счастья», «Вы здесь настоящая. Энергетика шикарная! Безумно нравитесь!» — не скупились на комплименты поклонники звездной мамы. Алла Пугачева , 68 лет Фото: Instagram@alla_orfey; www.legion-media.ru По всей видимости, Примадонна уже настолько привыкла к постоянным обсуждениям своего внешнего вида (чего только стоит фото Аллы Борисовны, лежащей на шезлонге с оголенными ногами, которое Максим Галкин выложил в своем «Инстаграме»), что с абсолютно спокойным сердцем выкладывает в своем аккаунте снимки без макияжа. Один из них известная певица подписала так:

Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет. 😀😀😀

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 13 Июл 2017 в 2:21 PDT «В чем секрет хорошего внешнего вида?» — спросите вы. Возьмем на себя смелость ответить: когда рядом молодой муж (Максим Галкин младше своей жены на 27 лет), а дома резвятся 4-летние двойняшки, наверняка чувствуешь себя счастливой женщиной. А счастливая женщина априори красивая женщина! Анфиса Чехова , 40 лет Фото: Instagram@achekhova; Starface.ru Кто-то под новый год ходит в баню, кто-то едет за обновками, а кто-то подводит итоги прошедшего периода без макияжа на лице. Именно такой «сценарий» предпочла известная телеведущая Анфиса Чехова. В своем «Инстаграме» ведущая программы «Взвешенные люди» выложила очень домашний кадр: кухня, уютный свитер, две очаровательные таксы и прекрасное лицо без макияжа.

Свои личные итоги 2017 года я хочу подвести под этой фотографией, без лоска, макияжа, красивого света и фотошопа. На простой, не лакшери (мои подписчики за это меня упрекают🤦🏻♀️☺️) маминой кухне! С любимыми мамиными символами следующего года. На фото я немного опухшая, потому что наелась на ночь квашеной капусты, но зато настоящая. Без прикрас!

— призналась звезда. Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 24 Мар 2018 в 7:32 PDT Кстати, насчет прикрас и лишнего веса… В интервью «Летидору» Анфиса Чехова, которая поражает поклонников своей невероятно постройневшей фигурой, призналась, что избавилась от желания зажевывать свои стрессы и смогла по-настоящему увидеть себя. Согласитесь, что может быть важнее, чем внутренняя красота? 5-летний Солик может своей мамой гордиться! Елена Ваенга , 41 год Фото: Instagram@vaengaofficial; www.visualrian.ru Известная певица волей-неволей всегда дает своим поклонникам поводы для разговоров. То Елена Ваенга поражает своими успехами в похудении, то ее «Инстаграм» неожиданно превращается практически в «мамский», наполняясь фотографиями очаровательного 5-летнего Ивана, то артистка выкладывает кадр из отпуска, на котором предстает перед подписчиками без грамма косметики на лице. Загадочно улыбающуюся Елену на фоне живописной природы Сейшельских островов поклонники забросали комплиментами: «Красивая похожа на Мона Лизу», «Живая, настоящая!», «Прямо как Мона Лиза.загадочная и милая💋», «Вы, действительнр, НЕПОВТОРИМАЯ! ВЕЛИКОЛЕПНАЯ!», «Леночка, фото просто супер, отдохнувшая, посвежевшая, класс». Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) 31 Мар 2018 в 9:15 PDT «Летидор» присоединяется к комментариям. Отдых в живописном месте по-другому не может действовать на творческого человека. Юлия Проскурякова , 35 лет Фото: Instagram@uliaveronika; Starface.ru Подписчики «Инстаграма» Юлии Проскуряковой знают, что их любимица не стремится быть самой модной и самой стильной на свете. Напускным атрибутам светской жизни жена Игоря Николаева предпочитает естественность и возможность быть самой собой в любой ситуации — и на вечеринке с друзьями, и в компании любимого мужа, и во время прогулки с маленькой дочерью Вероникой. Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) 21 Мар 2018 в 3:24 PDT Проскурякова не стесняется «натуральных» фотографий. Она не пытается замаскировать раскрасневшиеся от мороза щеки после прогулки с Никой по побережью Юрмалы , не пытается сделать губы более полными, когда фотографируется с девочкой в детской комнате. К слову, за это ее поклонники и любят! И «Летидор» в том числе. Юлия Ковальчук , 35 лет Фото: Instagram@juliakovalchuk; Starface.ru Говорят, что ничто так не красит женщину, как любовь и материнство. Если сомневаетесь, советуем вам полистать «Инстаграм» Юлии Ковальчук. Певица настолько вжилась в образ молодой мамы (напомним, в октябре Юлия подарила своему мужу Алексею Чумакову дочь), что с легкостью на время забыла о концертных нарядах, идеальных прическах и сценическом макияже. Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk) 13 Фев 2018 в 1:26 PST Вместо этого она с удовольствием переоделась в джинсы, парку и стала смело подставлять нетронутое макияжем лицо испанскому солнышку. Один из «натуральных» кадров певица подписала так:

Доброе, ненакрашенное, но очень счастливое утро🤪😍❤️

«Счастливые глаза и без косметики красивые!» — отметила одна из подписчиц Юлии. «Летидор» подписывается под каждым словом. Рената Литвинова , 51 год Фото: Instagram@renatalitvinovaofficiall; Starface.ru Все мы привыкли видеть Ренату Литвинову в образе королевы. Хрупкая блондинка, яркие губы, невероятной красоты украшения, томный голос — просто дива! Поэтому, когда в «Инстаграме» актрисы изредка появляются кадры без макияжа, в адрес Литвиновой пишутся сотни комментариев. Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 4 Фев 2018 в 1:07 PST И, казалось бы, непривыкшие к «натуральной» красоте артистки должны быть по меньшей мере удивлены. Но нет! Если задаться целью посчитать количество восторженных комплиментов, то, пожалуй, фото без макияжа в числе проигравших не окажется. «Потрясная женщина», «Прекрасна! Как я Вас обожаю!», «Милая, нежная, тонкая!», «Она-Богиня», «Рената, Вас не узнать) совсем другая) всегда красива!» — пишут поклонники. И правда, наверное, нет «образов», которые бы не пошли Ренате Литвиновой. Виктория Дайнеко , 30 лет Фото: Instagram@victoriadaineko; Starface.ru Несмотря на то что Виктория Дайнеко частенько выкладывает в свой «Инстаграм» фото без макияжа, каждый снимок певицы без тонального крема на лице или туши на ресницах вызывает у фанатов бурю эмоций. Причем палитра этих эмоций самая разнообразная — от невероятного восторга до полного недоумения.

Шлю всем ненакрашеный без фильтров и фейстюна привет! Просто каникулы❤️

— подписала одно из подобных фото молодая мама. Мнения подписчиков разделились. Одни уверяли, что без макияжа Виктория гораздо лучше выглядит и ее естественная красота превосходит красоту самой Анджелины Джоли . Другие называли выкладывание подобных кадров в соцсети не лучшей идеей и рекомендовали звезде делать хотя бы легкий макияж. Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) 11 Сен 2017 в 1:00 PDT Не знаем, как вы, но «Летидор» считает, что Виктория может не задумываться ни о карандаше для бровей, ни о помаде, ведь у певицы от природы густые широкие брови и пухлые губы. Наталья Водянова , 36 лет Фото: Instagram@natasupernova; Starface.ru Многие думают, что супермодели спят в макияже или, по крайней мере, просыпаются в пять утра, чтобы за пару-тройку часов «навести марафет». Но что вы скажете о многодетной маме Наталье Водяновой? Согласитесь, вряд ли Наталья будет вскакивать ни свет ни заря ради того, чтобы хорошенько напудриться, ведь ей нужно выполнять и функции мамы (напомним, у Водяновой пять детей, старшему из которых 16 лет, а младшему в июне исполнится два годика), и функции основателя благотворительного фонда «Обнаженные сердца». В «Инстаграме» Натальи огромное количество фото «а-ля натюрель». И, что бывает крайне редко в мире популярных людей, подобные снимки практически никогда не вызывают у фанатов реакции из серии «Я бы порекомендовал вам не экономить время на макияже». Публикация от Lucas Portman (@lucas_portman) 23 Дек 2017 в 8:33 PST К слову, «Летидор» абсолютно не удивлен этому: без макияжа и без того молодая, хрупкая и воздушная Водянова выглядит как подружка своего старшего сына Лукаса. Елена Перминова , 31 год Фото: Instagram@lenaperminova; Starface.ru Известная модель, многодетная мама Елена Перминова из тех женщин, кто не скрывает, что за ее «красивой картинкой» стоит не только генетика, но и титанический ежедневный труд. Это касается и качества кожи лица, волос, и упругости форм. Секретов из своих ритуалов красоты возлюбленная предпринимателя Александра Лебедева не делает — она регулярно выкладывает в свой «Инстаграм» видео тренировок, дает рекомендации подписчикам по поводу внешнего вида. Например, в августе 2017 года Елена выложила свое «натуральное» фото из отпуска в Намибии и рассказала, как сделать прическу в «полевых условиях»:

Когда нет фена, укладочных средств и времени, заплетаем на мокрые волосы две косички на ночь, и вуаля..шикарная прическа на утро 💁🏼 кстати, держится она три дня!

Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova) 6 Мар 2018 в 3:51 PST Впрочем, видом «без макияжа» подписчиков Перминовой не удивить. Модель и в обычной жизни предпочитает нюдовый макияж. Фото: Instagram@renatalitvinovaofficiall; Starface.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!