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Министр экологии РТ о восстановлении Адмиралтейского пруда: «Это благое дело»
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Министр экологии РТ о восстановлении Адмиралтейского пруда: «Это благое дело» 

Казанский Портал 1 час назад
В Казани решается вопрос о продолжении экореабилитации Адмиралтейского пруда в Кировском районе. Много лет он принимал неочищенные сточные воды.
«Проводили рабочее совещание с выездом на место. Хорошее, благое дело сделано — экологическая реабилитация. Была проделана большая работа. Сейчас прорабатываем вопрос по продолжению этого благого дела», — цитирует министра экологии РТ Александра Шадрикова «Татар-информ».
Министр уверен, что Адмиралтейский пруд будет жить.
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