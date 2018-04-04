Шотландец «чуть не вытряс душу» из друга и разошелся на мемы

Пользователи сети посмеялись над жителем Шотландии Ли Бартлеттом, который упал с плеч товарища во время концерта. Фотографии с инцидентом опубликованы на его странице в Twitter.

На первом снимке видно, как Бартлетт сидит на плечах друга во время вечеринки: судя по выражениям их лиц, молодые люди получали удовольствие от происходящего. Однако уже в следующее мгновение парень начал падать на пол, уцепившись руками за лицо своего товарища.

«Как только ты думаешь, что все идет хорошо…», — подписал забавные снимки упавший парень. Пост с фотографиями собрал почти 16 тысяч репостов, поэтому шотландец решил также выложить полное видео с инцидентом.

В комментариях посмеялись над неудачным падением Бартлетта, назвав его «очень забавным». Некоторые пользователи даже сделали мемы по этому поводу.

«Ты как будто пытаешься вытрясти душу из этого парня», — прокомментировал один из пользователей. Сам герой снимков признался, что не ожидал, что его фото станет таким популярным.