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Шотландец «чуть не вытряс душу» из друга и разошелся на мемы
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Шотландец «чуть не вытряс душу» из друга и разошелся на мемы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пользователи сети посмеялись над жителем Шотландии Ли Бартлеттом, который упал с плеч товарища во время концерта. Фотографии с инцидентом опубликованы на его странице в Twitter.
На первом снимке видно, как Бартлетт сидит на плечах друга во время вечеринки: судя по выражениям их лиц, молодые люди получали удовольствие от происходящего. Однако уже в следующее мгновение парень начал падать на пол, уцепившись руками за лицо своего товарища.
«Как только ты думаешь, что все идет хорошо…», — подписал забавные снимки упавший парень. Пост с фотографиями собрал почти 16 тысяч репостов, поэтому шотландец решил также выложить полное видео с инцидентом.
В комментариях посмеялись над неудачным падением Бартлетта, назвав его «очень забавным». Некоторые пользователи даже сделали мемы по этому поводу.
«Ты как будто пытаешься вытрясти душу из этого парня», — прокомментировал один из пользователей. Сам герой снимков признался, что не ожидал, что его фото станет таким популярным.
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