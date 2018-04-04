На продолжение реконструкции набережной Урала потратят более 100 млн рублей

3 апреля в правительстве Оренбуржья состоялось рассмотрение дизайн-проектов территорий, которые благоустроят в 2018 году.

Шесть городских и три сельских муниципальных образования области представили губернатору Юрию Бергу дизайн-проекты благоустройства территорий, победивших в народном отборе. В этом году городская среда преобразится в Бузулуке, Бугуруслане, Абдулино , Ясном и Соль-Илецке , Беляевке, Илеке и Октябрьском.

Глава Оренбурга Евгений Арапов представил дизайн-проект благоустройства Набережной реки Урал. Предусмотрена реконструкция в две очереди: западной Набережной протяженностью 1,1 км, благоустройство верхней Набережной и создание восточной Набережной протяженностью 1,1 км. Сумма ожидаемой субсидии составит порядка 100 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Еще 11 миллионов будут взяты из муниципального бюджета.

Также в этом году в Оренбурге благоустроят четыре дворовых пространств по ул. Луговая, 91, 93, пер. Ярославский, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е; ул. Чкалова, 32/1, 34, 36, 38, 42; ул. Карагандинская, 47, 49; пр. Гагарина, 47, 47/1, 47/2, 47/3.

Напомним, 18 марта 236 тысяч жителей региона приняли участие в выборе общественных пространств, которые будут благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В Оренбурге подавляющее большинство голосов жители отдали за продолжение благоустройства Набережной реки Урал, первая часть которого была реализована в 2017 году.