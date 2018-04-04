Лучшие врачи города: реаниматолог Ольга Мартыненко рассказывает о буднях ростовской скорой

Ольга Мартыненко работает реаниматологом 312-й бригады скорой помощи в Ростове уже 18 лет. Она не выезжает на температуру и давление. Ее «вотчина» — только экстренные вызовы: пострадавшие при пожарах, авариях, раненные во время криминальных разборок, задыхающиеся люди, пациенты с обширными инфарктами и отравлениями. Продолжая рубрику «Лучшие врачи города», 161.ru записал истории тяжелого и радостного быта в реанимации, рассказанные Ольгой.

Дежурная смена у Ольги Мартыненко длится 24 часа. Она говорит, что к такому графику привыкла и не испытывает дискомфорт от того, что ночью спать не приходится. В экстренную медицину она пришла сразу после вуза в то время, как половина ее сокурсников переквалифицировалась из реаниматологов в офтальмологов, терапевтов и узистов.

— На скорой помощи работать тяжело. Немногие хотят в неотложку, но когда я устраивалась на третью подстанцию (самая крупная подстанция в Ростове. — Прим. авт.), в реанимационную бригаду, думала не о трудностях, а о том, что надо набраться опыта, научиться оказывать помощь в экстренных ситуациях, — рассказывает Ольга.

С того момента прошло 18 лет. Она так и работает на этой подстанции и уходить из скорой не собирается.

Ольга Мартыненко — реаниматолог-универсал: спасает и детей, и взрослых

Чаще всего дети страдают из-за халатности взрослых

Самый первый вызов в жизни у Ольги был на выпавшего из окна мужчину.

— Он разбился насмерть. Я была с опытным фельдшером. Было жаль человека до слез, но я понимала — надо научиться брать себя в руки, уметь контролировать эмоции. Ведь, умирая с каждым пациентом, врач не сможет спасать других, — говорит Ольга.

Ольга — реаниматолог-универсал. Она помогает и взрослым, и детям, даже новорожденным. Работать с детьми врачу психологически тяжелее, хотя Ольга уже давно научилась контролировать эмоции и быть собранной в самых сложных случаях.

— Никогда не забуду вызов на пожар. Горел частный дом. В нем находились мужчина и двое близнецов возрастом меньше месяца. Мужчина был пьян, курил в помещении и, видимо, не потушил сигарету, в итоге флигель загорелся. Сам он не пострадал, а вот дети оказались в критическом состоянии: у них были и ожоги, и отравление дымом. Я их обезболила, надела кислородную маску, и отвезли в двадцатку, — говорит Ольга.

Врачи вытащили этих малышей с того света — это Ольга знает наверняка. Она всегда отслеживает судьбу особенно сложных пациентов, хотя это и не входит в ее обязанности.

Мартыненко говорит, что к детям реаниматологи ездят особенно часто. И львиная доля вызовов связана с халатностью родителей: малыши обжигаются, стащив со стола кружку чая, захлебываются из-за того, что взрослые оставили их в ванной без присмотра, глотают таблетки, перепутав их с конфетами. В последнем случае реаниматолог должен на месте промыть желудок: либо через зонд, либо с помощью рвотных препаратов, и быстро доставить в токсикологию.

Когда люди уходят

Ольга выезжает исключительно на критические случаи, и, конечно, эта работа не обходится без потерь.

— Когда летальный исход — это тяжело. Родственники реагируют по-разному, иногда винят врачей и медицину в целом, даже если от врача уже ничего и не зависело, — говорит Ольга.

Однажды реаниматолог приехала к пожилой умирающей ростовчанке. Причем сама пациентка понимала, что находится на краю вечности. А ее сын — нет. Он требовал врачей сделать матери какой-нибудь укол, отвезти в больницу.

— А мать умоляла его не страдать. Говорила, что любит его, и просила не оплакивать, — голос у Ольги дрожит и она с трудом сдерживает слезы.

Диагноз на месте без УЗИ Самое главное в работе реаниматолога со скорой — уметь быстро поставить правильный диагноз. Без аппарата УЗИ и оборудованной лаборатории.

В помощь медикам — только ЭКГ, пульсометр, глюкометр и тест-полоски, показывающие, например, ацетон в моче. Ну и, конечно, опыт.

— Электрокардиограмма — наш основной помощник. Дефибриллятор тоже нередко приходится использовать, чтобы вывести человека из клинической смерти, — говорит Ольга.

Часто реаниматологам приходится останавливать кровотечение, стабилизировать переломы шинами, бороться с шоковыми состояниями — тут в помощь адреналин.

Ольга привыкла ставить диагнозы без УЗИ и лаборатории

Разные пациенты

Ольга говорит, что сложными бывают не только травмы и болезни, но и сами больные. От некоторых пациентов врачам приходится спасаться в собственной машине.

— Это обычно пьяные люди. Как-то от диспетчера поступила команда — ехать к умирающему. Родственники сказали, что мужчине очень плохо и он сейчас умрет. Водитель мчался на вызов с бешеной скоростью, — говорит Ольга.

А оказалось, что «умирающий страдалец» был мертвецки пьян. Мало того, что врачи потратили на него драгоценное время, так родственники еще набросились на бригаду с оскорблениями.

Есть у скорой постоянные «клиенты». Одинокие бабушки-дедушки, которые вызывают врачей каждый день, а то и не по разу.

— Жалуются на что угодно: болят сердце, спина и так далее. А на деле выясняется, что помощь врача им была не нужна. Видимо, эти люди звонят врачам от одиночества. Но повлиять на них мы не можем, как не можем и не приехать на вызов, — говорит Ольга.

Но все негативные моменты с лихвой окупаются спасенными жизнями. И благодарных пациентов всё же больше, чем проблемных.

Красные розы врачу на подстанцию принес благодарный пациент

— Это огромное счастье, когда спасаешь человека, который без нашей помощи умер бы. Однажды диагностировала парню желудочно-кишечное кровотечение. Родители спорили со мной, уверяли, что такого быть не может. С трудом убедила их, что я права. Парня спасли. Потом я столько слов благодарности выслушала, что стало даже неловко. С этой семьей я подружилась, навещаю их. И такая семья не одна, — рассказывает Ольга.

Пациенты, чьи жизни спасла хрупкая внешне, но стальная внутри женщина, часто трогательно благодарят Ольгу. Иногда врач возвращается с вызова на подстанцию, а коллеги передают реаниматологу букет цветов от неизвестного пациента. Однажды кто-то принес ей икону святой Ольги.

— Я не знаю, от кого были эти презенты. Люди не представились. Но, конечно же, мне было очень приятно, — призналась врач.