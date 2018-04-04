Завтра небо над Волгоградом разорвет вой сирен

Завтра, 5 апреля, в Волгограде на протяжении 40 минут будут выть сирены. Одновременно все радиостанции перестанут транслировать песни, а на десяти каналах по телевизору горожане не увидят ничего кроме ярких квадратиков. В городе пройдут учения воздушной тревоги.

Каждый год с наступлением весны в городе-герое на Волге проверяют систему оповещения населения. В этом году небо над Волгоградом сирены разорвут 5 апреля в 14:00.

— В проверке воздушной тревоги в этом году будут задействованы больше двухсот звуковых и речевых источников, установленных по всему городу, — сообщили V1.ru в мэрии. — Это 169 сирен и громкоговорителей.

Заглушить вой сирен любимой радиостанцией не получится. Все, что жители Волгограда смогут услышать по радио, — это сигнал «Внимание всем» с последующей проверкой эффективности их прохождения. Переключать станции не надо. В проверке воздушной тревоги задействуют все радиостанции FM-диапазона. На десяти телеканалах будут показывать заставку профилактики.