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Завтра небо над Волгоградом разорвет вой сирен
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Завтра небо над Волгоградом разорвет вой сирен 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Завтра, 5 апреля, в Волгограде на протяжении 40 минут будут выть сирены. Одновременно все радиостанции перестанут транслировать песни, а на десяти каналах по телевизору горожане не увидят ничего кроме ярких квадратиков. В городе пройдут учения воздушной тревоги.
Каждый год с наступлением весны в городе-герое на Волге проверяют систему оповещения населения. В этом году небо над Волгоградом сирены разорвут 5 апреля в 14:00.
— В проверке воздушной тревоги в этом году будут задействованы больше двухсот звуковых и речевых источников, установленных по всему городу, — сообщили V1.ru в мэрии. — Это 169 сирен и громкоговорителей.
Заглушить вой сирен любимой радиостанцией не получится. Все, что жители Волгограда смогут услышать по радио, — это сигнал «Внимание всем» с последующей проверкой эффективности их прохождения. Переключать станции не надо. В проверке воздушной тревоги задействуют все радиостанции FM-диапазона. На десяти телеканалах будут показывать заставку профилактики.
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