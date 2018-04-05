Волгоградцев оглушило воем учебной сирены

Волгограде истошно завопила сирена, а все радиостанции на 40 минут выключили музыку.

— Весенняя проверка воздушной тревоги завершится в 14:40, — уточнили в пресс-службе администрации Волгограда. — В это время в городе проверят больше двухсот звуковых и речевых источников.

В мэрии уточнили, что волгоградцы не смогут заглушить воющую сирену музыкой — все радиостанции на 40 минут уйдут в режим тишины. Десять телевизионных каналов, тем временем, заменят передачи на монотонную картинку профилактики.