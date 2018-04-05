Ещё
Волгоградцев оглушило воем учебной сирены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волгоградцев оглушило воем учебной сирены 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде истошно завопила сирена, а все радиостанции на 40 минут выключили музыку.
— Весенняя проверка воздушной тревоги завершится в 14:40, — уточнили в пресс-службе администрации Волгограда. — В это время в городе проверят больше двухсот звуковых и речевых источников.
В мэрии уточнили, что волгоградцы не смогут заглушить воющую сирену музыкой — все радиостанции на 40 минут уйдут в режим тишины. Десять телевизионных каналов, тем временем, заменят передачи на монотонную картинку профилактики.
v1.ru: последние новости
В реке Ахтубе выловили тело пропавшего волгоградского бизнесмена Станилава Рыгина Найденные под Волгоградом мертвые лошади и коровы могут быть заражены сибирской язвой В Волгограде от угарного газа погибли двое студентов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге89
«Крым захватим танками»248
В Подмосковье обвалились цены на дачи82
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова117
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством94
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение