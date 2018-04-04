21 апреля в Ярославле пройдет первый в 2018 году городской субботник

Как сообщают в пресс-службе мэрии города, он даст старт месячнику благоустройства. До 21 мая в Ярославле будут проходить еженедельные работы по уборке улиц и парков.

«В этом году мы совместно с ярославцами благоустроим 23 главные общественные территории и 57 дополнительных площадок», — рассказал заместитель мэра-директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов

Также во время общегородских субботников на объектах открывают полевую кухню и проводят концерты. В месячнике чистоты в прошлом году приняли участие более 155 тысяч местных жителей.