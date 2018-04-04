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21 апреля в Ярославле пройдет первый в 2018 году городской субботник
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21 апреля в Ярославле пройдет первый в 2018 году городской субботник 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе мэрии города, он даст старт месячнику благоустройства. До 21 мая в Ярославле будут проходить еженедельные работы по уборке улиц и парков.
«В этом году мы совместно с ярославцами благоустроим 23 главные общественные территории и 57 дополнительных площадок», — рассказал заместитель мэра-директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов
Также во время общегородских субботников на объектах открывают полевую кухню и проводят концерты. В месячнике чистоты в прошлом году приняли участие более 155 тысяч местных жителей.
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