На Урале приставы заставили обманщицу вернуть старушке 1,5 миллиона

Судебные приставы Свердловской области заставили должницу вернуть пожилой женщине 1 600 000 рублей.

Эту сумму 80-летняя жительница Полевского района копила всю жизнь, а потом одолжила мошеннице. Когда к последней с требованием вернуть долг явился пристав-исполнитель, она показала ему копию расписки о том, что деньги бабушке отданы в полном объеме. Оказалось, документ был фиктивным.

Пенсионерка решил написать заявление в полицию по факту мошенничества.

"Добровольно погашать задолженность женщина не пожелала. Был составлен акт описи ее имущества — мебели, плазменного телевизора, бытовой техники и так далее. Так же по адресу проживания должницы был обнаружен автомобиль Mitsubishi Pajero — его арестовали и продали, а вырученные деньги перечислили взыскателю", — рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

За должницей числятся также два земельных участка и два жилых дома, на которые были составлены акты о наложении ареста. Это вынудило женщину в течение недели перевести на депозитный счет Полевского районного отдела судебных приставов чуть более миллиона рублей — это почти полностью погасило долг. Деньги перевели бабушке.