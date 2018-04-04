Ещё
Office 365: как «поделиться» данными календаря
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Office 365: как «поделиться» данными календаря 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Иногда в рабочей запарке проще и быстрее поделиться данными своего календаря, чем назначать встречу или рассказывать, что 10 утра у вас назначен созвон с господином Ивановым. Office 365 дает возможность сделать это всего несколькими движениями мыши — не затрачивая много времени.
Поделиться календарем в Outlook
Если вы хотите поделиться календарем через Outlook, нажмите «Календарь», затем «Главная»> «Отправить календарь по электронной почте».
В поле «Кому» введите имя человека, которому вы хотели бы предоставить разрешение. Если оно касается коллеги, то имени будет достаточно. Для внешнего разрешения введите адрес электронной почты.
В разделе «Сведения» вы можете установить политики безопасности для приглашаемого, например, возможность редактирования календаря, только просмотр, просмотр и комментирование. Чтобы завершить процесс, нажмите кнопку «Отправить».
Обмен календарями в Outlook Web App  Если вы хотите поделиться календарем в Outlook Web App, войдите в учетную запись Office 365 в своем браузере и нажмите «Календарь»> «Поделиться».
В этом поле введите адрес электронной почты или имя человека, которому должен быть предоставлен доступ к вашему календарю.
Как и в предыдущем случае, вы можете изменить политики безопасности. С помощью кнопки «Отправить» вы разрешаете доступ к календарю.
Фото: pixabay.com, microsoftcenter.com  Читайте также:
Лучшие альтернативы MS Office: сравниваем популярные офисные пакеты
Обзор новых возможностей Microsoft Office 2016
Chip.ru: последние новости
NAS или облако: выбираем хранилище данных для дома Как выбрать объектив? Часть 2. Определяем цели Обзор гарнитуры Gamdias Hephaestus P1: вибромоторы возвращаются
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина может потерять право прохода через Керченский пролив206
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Россия испытала противоспутниковое оружие109
Российские корабли восхитили американцев123
Доллар достигнет пика24
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение