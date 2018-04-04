Office 365: как «поделиться» данными календаря

Иногда в рабочей запарке проще и быстрее поделиться данными своего календаря, чем назначать встречу или рассказывать, что 10 утра у вас назначен созвон с господином Ивановым. Office 365 дает возможность сделать это всего несколькими движениями мыши — не затрачивая много времени.

Поделиться календарем в Outlook

Если вы хотите поделиться календарем через Outlook, нажмите «Календарь», затем «Главная»> «Отправить календарь по электронной почте».

В поле «Кому» введите имя человека, которому вы хотели бы предоставить разрешение. Если оно касается коллеги, то имени будет достаточно. Для внешнего разрешения введите адрес электронной почты.

В разделе «Сведения» вы можете установить политики безопасности для приглашаемого, например, возможность редактирования календаря, только просмотр, просмотр и комментирование. Чтобы завершить процесс, нажмите кнопку «Отправить».

Обмен календарями в Outlook Web App Если вы хотите поделиться календарем в Outlook Web App, войдите в учетную запись Office 365 в своем браузере и нажмите «Календарь»> «Поделиться».

В этом поле введите адрес электронной почты или имя человека, которому должен быть предоставлен доступ к вашему календарю.

Как и в предыдущем случае, вы можете изменить политики безопасности. С помощью кнопки «Отправить» вы разрешаете доступ к календарю.

Фото: pixabay.com, microsoftcenter.com Читайте также:

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