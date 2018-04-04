В Ростове на Горького разрушается пешеходная лестница

Каменная пешеходная лестница, расположенная между переходным мостом главного автовокзала и западной стороной улицы Максима Горького, находится в крайне удручающем состоянии. Ступени лестницы частично разрушены. В некоторых местах отсутствует отделочная гранитная плитка. Между тем, вдоль ступеней уже достаточно давно установлены современные светильники. Сама же лестница не ремонтируется и заброшена. Территория вокруг также не выглядит ухоженной: рядом пустырь, промзона и стройплощадки вдалеке. Стоит отметить, что этот объект находится в центре города, а значит отчасти является его лицом. Пассажиры автовокзала, впервые прибывшие сюда и решившие воспользоваться таким путём (второй выход ведёт на Привокзальную площадь), видят Ростов с достаточно неприглядного ракурса.