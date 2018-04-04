ФСИН поддержала идею использовать наставничество для адаптации в обществе экс-заключённых

Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) поддержали идею использовать наставничество для адаптации бывших заключённых в обществе. Об этом RT рассказали в пресс-службе ведомства. В феврале 2018 года организация «Объединение наставников» обратилась в ведомство с предложением реализовать коммерческие, творческие или социальные проекты бывших заключённых с помощью личных кураторов. По задумке авторов, после освобождения человек может подать онлайн-заявку и представить свою идею. Предполагается, что специально подобранный наставник будет консультировать его по необходимым вопросам.

В организации уверены, что это поможет вышедшим из тюрем адаптироваться в обществе и начать зарабатывать деньги честным путём.

Во ФСИН рассказали RT, что одна из целей уголовно-исполнительной системы до 2020 года — сокращение рецидива преступлений, совершённых бывшими заключёнными, в том числе за счёт повышения эффективности социальной и психологической работы в местах лишения свободы и развития системы помощи им после выхода на свободу.

«Основные задачи субъектов профилактики в постпенитенциарном периоде состоят в создании препятствий для возобновления старых и возникновения новых социально негативных связей бывшего осуждённого, оказание ему социальной, психологической и иной помощи в установлении (возобновлении) социально одобряемых связей и отношений, — заявили в пресс-службе. — В этой связи полагаем, что наставничество будет решать данные задачи по оказанию помощи лицам в успешной адаптации в обществе после освобождения из мест лишения свободы».

Ранее в Общественном совете при ФСИН уже поддержали эту идею, отметив, что в местах лишения свободы много людей с высшим образованием, продолжающих заниматься самообучением.