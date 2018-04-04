Схождение Благодатного огня-2018: где и когда смотреть на ТВ

Посмотреть на это чудо собираются тысячи верующих со всего мира. Благодатный огонь считается символом благословения Бога роду человеческому. Он разносится паломниками по всему православному миру. Из Иерусалима Благодатный огонь специальным авиарейсом доставляют в Москву к началу пасхального богослужения в храме Христа Спасителя , возглавляемого патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Греции, Болгарии, Трансляция из Иерусалима начнется на телеканале НТВ в ночь с 7 на 8 апреля в 00.20 и продлится до 01.35 по новосибирскому времени. Кроме России , служба также транслируется в Белоруссии Грузии и других православных странах.

Считается, что Благодатный огонь самопроизвольно зажигает свечи в храме Гроба Господня, очевидцы рассказывают о наблюдаемых всполохах света, молниях и световом луче из купола храма. Ученые пытались исследовать это явление и по результатам исследований в 2008 году констатировали: в момент схождения Благодатного огня в воздухе происходит один или несколько достаточно мощных электрических разрядов, источник которых достоверно неизвестен.

7 и 8 апреля, в день Пасхи, ряд телеканалов также покажут религиозные передачи. Так, одновременно на «Первом канале», «России 1» и «Спас ТВ» будет осуществлена прямая трансляция богослужения из храма Христа Спасителя в Москве. Начало показа — в ночь с 7 на 8 апреля, в 03.30 по новосибирскому времени.

Кроме того, телеканал ОТС покажет пасхальное богослужение в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска . Начало трансляции — в 23.45 субботы, окончание — 02.00 воскресенья. Еще раньше, в 23.00, телеканал покажет религиозную передачу «Великое чудо Серафима Саровского».