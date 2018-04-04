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100 тысяч рублей за вырубленный лес заплатило
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100 тысяч рублей за вырубленный лес заплатило 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
В Зауралье судебные приставы взыскали с жителя Щучанского района более 100 тысяч рублей в счет ущерба окружающей среде, сообщает пресс-служба УФССП России в регионе. В прошлом году мужчина решил запасти на зиму дров и, взяв бензопилу, отправился в близлежащий лес.
— За несколько недель он вырубил в общей сложности 30 стволов, не имея на это соответствующего разрешения. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 125 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.
На трактор и прицеп должника пристав наложил арест, тогда мужчина выплатил всю сумму. Бензопилу приставы изъяли — судья постановил конфисковать орудие вандализма и передать его на утилизацию.
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