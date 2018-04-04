Ещё
Омичам пока не стоит опасаться клещей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омичам пока не стоит опасаться клещей 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом «СуперОмску» сообщил энтомолог Игорь Богданов.
Клещи в регионе пока не активизировались из-за холодной весны. Судить об их активности можно будет только после того, как в Омской области потеплеет.
«Все зависит от весны: если она ранняя и теплая, то и клещи активизируются намного раньше. А сели мы видим, что на севере области до -15… -20, то, конечно, они не будут пока активизироваться. Об опасности клещей можно будет судить после потепления», — заявил Игорь Богданов «СуперОмску».
Отметим, что в прошлом году информация о первых омичах, которых покусали клещи, начала поступать уже в апреле.
Добавим, что региональный Минздрав уже начал готовиться к сезону активности клещей. Он объявил аукцион на закупку 25 тыс. вакцин для профилактики клещевого энцефалита.
АиФ-Омск: последние новости
В Омске построят 16 остановок, чтобы пустить транспорт через Маршала Жукова В Омске объявили пять аукционов на ремонт городских дорог Омичка добилась, чтобы судебные приставы оплатили ей путёвку за границу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина может потерять право прохода через Керченский пролив219
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Российские корабли восхитили американцев123
Россия испытала противоспутниковое оружие111
Доллар достигнет пика26
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение