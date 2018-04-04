Омичам пока не стоит опасаться клещей 

Об этом «СуперОмску» сообщил энтомолог Игорь Богданов.
Клещи в регионе пока не активизировались из-за холодной весны. Судить об их активности можно будет только после того, как в Омской области потеплеет.
«Все зависит от весны: если она ранняя и теплая, то и клещи активизируются намного раньше. А сели мы видим, что на севере области до -15… -20, то, конечно, они не будут пока активизироваться. Об опасности клещей можно будет судить после потепления», — заявил Игорь Богданов «СуперОмску».
Отметим, что в прошлом году информация о первых омичах, которых покусали клещи, начала поступать уже в апреле.
Добавим, что региональный Минздрав уже начал готовиться к сезону активности клещей. Он объявил аукцион на закупку 25 тыс. вакцин для профилактики клещевого энцефалита.