Все лучшее сразу: Пинк оделась как городская сумасшедшая

Она выбрала очень странный образ для прогулки с семьей.

Конечно, странно было бы ожидать от Пинк, что она выйдет в люди, например, в обычных джинсах и белой футболке. Но своим внешним видом певица смогла удивить даже привыкших ко всему фанатов. Мама двоих детей отправилась на променад вместе с мужем и годовалым сынишкой, одетая как настоящий фрик.

Моду на оверсайз и многослойность Пинк интерпретировала по-своему. И надела широченные спортивные штаны, футболку с нарисованными мордами тигров и оборванную снизу бесформенную куртку. На голову повязала леопардовую бандану, а сверху (может быть, для тепла?) нацепила шляпу-котелок с очень высокой тульей. Добавьте к этому ковбойские короткие сапожки с позолоченными бляшками и огромные слегка затемненные очки.

Во всем этом великолепии Пинк с удовольствием делала селфи на телефон. А муж и сын, судя по снимкам папарации, старались не попадать в кадр. Кстати, поклонники заметили, что в свои 38 лет звезда выглядит намного старше, особенно без макияжа.

Конечно, певица всегда славилась своим нестандартным подходом к стилю. В начале своей музыкальной карьеры она любила короткие кислотные топы, микро-шорты и юбки, напоминающие пояс. А волосы красила в самые невероятные цвета, и легко могла выйти на сцену с ирокезом. Со временем она стала чуть скромнее, и в ее гардеробе появились платья, в том числе, и вечерние, и — о чудо — даже несколько брючных костюмов. Еще капельку сдержанности ей добавило замужество.

Конечно, она по-прежнему может появиться на сцене в разноцветном «волосатом» платье, но в общем-то, не особо выбивается из строя других звезд, старающих перещеголять друг друга на красной дорожке. А на улицу в последнее время Пинк предпочитала выходить в простых футболках и джинсах-бойфрендах. Может быть, она вновь решила напомнить о себе своим необычным видом? Или находится в поисках нового стиля? Что ж, тогда пока что ей стоит эти поиски продолжить.

Вот так в последнее время выглядела Пинк

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