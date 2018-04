Кот с самым длинным языком в мире собрал десятки тысяч подписчиков в соцсетях

Кот из Германии по кличке Торин покорил Сеть размерами своего языка. Хозяин Торина регулярно обновляет социальные сети животного новыми высокохудожественными снимками.

Аккаунты в социальных сетях, ведущиеся от имени немецкого кота по имени Торин, набирают популярность в Сети. Животное заслужило любовь пользователей своим необычайно длинным языком.

