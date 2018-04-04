Ещё
Кот с самым длинным языком в мире собрал десятки тысяч подписчиков в соцсетях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кот с самым длинным языком в мире собрал десятки тысяч подписчиков в соцсетях 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Кот из Германии по кличке Торин покорил Сеть размерами своего языка. Хозяин Торина регулярно обновляет социальные сети животного новыми высокохудожественными снимками.
Аккаунты в социальных сетях, ведущиеся от имени немецкого кота по имени Торин, набирают популярность в Сети. Животное заслужило любовь пользователей своим необычайно длинным языком.
Ready to give kisses 😘😘😘 #catsofinstagram #cats_of_instagram #kattunge #dailyfluff #bestanimal #excellent_cats #weeklyfluff #cat #cats #kitten #kawaii #catswiththeirtonguesout #neko #katt #bestmeow #9gag #weeklyfluff #고양이#igcutest_animals #cat_features #cutepetclub #fluffypack #猫#katter #katt #bestcats_oftheworld #theweekoninstagram #thedailykitten #猫 #子猫 #人肌恋しい #ねこ #ネコ  Публикация от The Beauty and his Bestie (@ragdoll_thorin)
4 Фев 2018 в 1:01 PST
ТК «Звезда»: последние новости
В больнице Солсбери рассказали о критическом состоянии Сергея Скрипаля Тулеев получил мандат областного депутата Тамбовский рыбак поймал "мохнатого" карася
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина может потерять право прохода через Керченский пролив219
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Российские корабли восхитили американцев123
Россия испытала противоспутниковое оружие111
Доллар достигнет пика26
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение