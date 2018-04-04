Поздний старт. Начало агросезона запаздывает на несколько недель

Минувший год был горячим для аграриев. Ещё бы — в 2017-м хозяйства области собрали 5,6 млн тонн зерна при средней урожайности 26,8 ц/га. Это абсолютный рекорд последних 39 лет! Стоит ли ждать рекордов в этом году? Что будет с посевной кампанией на фоне ледяного марта?

Обратная сторона рекорда

В основе зернового клина у Алексея Усенкова, фермера из Ольховского района, озимая пшеница. Он говорит, что перезимовали посевы хорошо, но радужных перспектив не видит.

«Высокие сборы зерновых до сих пор аукаются нам, крестьянам, кризисом сбыта, — убеждён фермер. — Уже прошёл год с уборочной, а зернохранилища, элеваторы под завязку — зерно ещё не успели сбыть. Лично мне едва удалось продать пшеницу почти по себестоимости. Не было нормальной цены даже в межсезонье. Старые трактора уже рассыпаются, чтобы купить новый, надо 6,5 млн рублей. Ради этой «обновки» пришлось залезть в долги. Чиновники обещали льготные кредитные средства оформить ещё пару месяцев назад. С бумагами-заявками всё это время и провозился. А средств на оформление льготного кредита на технику пока нет и неизвестно, когда будут!».

По словам Быкова, уже в нынешнем году железнодорожники сформировали опытные партии так называемого «контейнерного» зерна из пшеницы, ячменя, масличных культур в направлении стран Южной Азии, границ Китая . В один типовой контейнер входит от 25-37 тонн продукции, в зависимости от конкретной культуры.

«В таких поставках на экспорт будет интересно участвовать и мелким хозяйствам, фермерам, — убежден агроэксперт. — Особенно, если те станут кооперироваться, создавать объединённые экспортные партии».

Ну а пока светлое завтра не настало, каждый фермер пытается пристроить свою избыточную продукцию на свой страх и риск.

«Ледяные» убытки

Нынешняя посевная очень поздняя. Если год назад в начале апреля она была в полном разгаре, сейчас о её старте не приходится даже говорить. Это признали и чиновники из областного комитета АПК.

На юге и в центре области, Заволжье сейчас проходит выборочная подкормка озимых. Боронование почвы, сев по зяби яровых ещё не начались. Часть озимого клина, а его в регионе ушло в зиму около 1,5 млн га, вероятно, придётся пересевать. Причина — так называемая ледяная притёртая корка, которая появилась из-за февральских и мартовских дождей со льдом, которая может погубить часть посевов. По предварительным данным, в угнетённом или погибшем состоянии может находиться до 260 тыс. га озимого клина.

«В заметном отставании графика сельхозработ от привычных значений нынешней весной нет ничего критического, — убеждён вице-губернатор Василий Иванов . — Полагаю, специалисты-агрономы хозяйств с приходом тепла успеют грамотно организовать весь комплекс агротехнических работ, исходя из фактических погодных условий и конкретной ситуации на полях».

Кстати, хорошая новость заключается и в том, что в полях региона повсеместно влага в почве либо на уровне благоприятных норм, либо даже значительно выше. Почвенная засуха посевам точно не грозит.