Все в сборе: Галина Юдашкина поделилась трогательным снимком своей семьи

Осенью прошлого года стало известно, что Галина Юдашкина и ее супруг Петр Максаков станут родителями во второй раз. Первое время Галина скрывала свою беременность, но в скором времени перестала прятать округлившийся живот и делилась с поклонниками своими ощущениями от второй беременности.

Незадолго до родов Юдашкина вместе со старшим сыном Анатолием улетела в США — именно там на свет появился ее второй малыш. Радостное событие произошло 28 марта, а через несколько дней Галина выложила в свой микроблог снимок, на котором позирует вместе с мужем, мамой и уже двумя сыновьями.

«28.03.2018 родился наш второй сынишка Аркадий, добро пожаловать в этот мир наш маленький принц!» — написала Галина под фотографией. Сейчас новоиспеченная мама и все семейство находится в Америке. Через некоторое время, когда новорожденный мальчик подрастет и окрепнет, они вернуться в Россию

Галина прекрасно себя чувствует после родов и с удовольствием делится с поклонниками семейными снимками. Накануне она поделилась фотографией, на которой позирует вместе с мужем и двумя сыновьями. Судя по всему, Анатолий хорошо встретил маленького братика и старается помогать родителям с воспитанием и уходом за малышом.

фото: instagram