Галина Юдашкина показала новорожденного сына и фигуру после родов

Как известно, 28 марта Галина Юдашкина родила второго ребенка. А накануне молодая мама уже показала поклонникам новорожденного сына Аркадия, а также продемонстрировала свою стройную фигуру.

27-летняя Галина, дочь известного дизайнера Валентина Юдашкина , регулярно общалась во время беременности с подписчиками в микроблоге и показывала им свои фотографии. Роды второго ребенка, как и первого сына Анатолия, прошли в США . Фолловеры на этот раз были безмерно счастливы увидеть снимок всей семьи в полном составе: Галины, ее мужа Петра Максакова , а также старшего сына Анатолия, трогательно держащего на руках младшего братишку. Также молодая мама поспешила похвастаться своей стройной фигурой всего через несколько дней после родов, снявшись в коротком летнем платье. Новые фотографии Юдашкина опубликовала в Stories

Любопытно, что 5 апреля Анатолию исполнилось 2 годика, таким образом, дни рождения у братьев Юдашкиных разделяются всего лишь одной неделей. Галина мило поздравила старшего сына с днем рождения в своем аккаунте: «Мой любимый зайчик, мой первый сыночек Анатолька, С днем рождения тебя, моя любовь! Ты для нас с папой все, мы постараемся сделать для тебя все в этой жизни, чтобы у тебя было самое счастливое детство! Очень тебя любим!».

Можно представить, в каком счастье и эйфории сейчас купается мама двух прекрасных сыновей, да еще в окружении своих самых близких людей. О своих чувствах к супругу она также накануне написала в Инстаграме: «Я верю в судьбу, мы всегда жили на одной улице, общие друзья, знакомые родители, но мы встретились только в определённое время и этому безумно рада!».

В Америке 2-летний Анатолий пошел в местный детский садик. По рассказам Галины Юдашкиной, малыш уже учит иностранные языки. Английский он осваивает со своим папой, а китайский — с преподавателем.