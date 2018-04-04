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На реке в Уфе заметили лебедей-шипунов
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На реке в Уфе заметили лебедей-шипунов 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Уфу на реку Уфимку прилетели четыре лебедя. Благородных птиц — трёх взрослых особей и одного молодого — жители башкирской столицы встретили и засняли на днях на набережной.
Со слов авторов проекта «Атлас птиц Уфы», которые ссылаются на исследования орнитологов, самая ранняя дата регистрации шипуна в Башкирии — 19 апреля.
— Лебедь-шипун — птица с очень ярким, белоснежным нарядом: при солнечном свете он буквально ослепляет. Его по праву можно считать самым крупным представителем лебединого семейства — длина взрослой птицы может быть более полутора метров, а размах крыльев достигает 238 сантиметров. Средний вес — 8 килограммов. От других видов белых лебедей отличается красным клювом. Помимо шипения, такой лебедь может хрипеть, посвистывать и фыркать, — рассказывают авторы проекта.
Лебеди-шипуны, как правило, гнездятся в лесостепной и степной зоне Евразии. Зимуют птицы в странах Западной и Южной Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии.
В Башкирию лебеди прилетают, как правило, не дожидаясь схода льда. По мнению учёных, это связано с тем, что молодые птенцы очень поздно поднимаются на крыло — в возрасте 4—4,5 месяца. Не все птенцы шипуна, которые гнездуются в Башкирии, встают на крыло даже к 1 ноября, когда реки и водоёмы покрываются коркой льда.
Этой зимой в Башкирии зимовали три семьи шипунов. Белоснежных птиц замечали в Салавате, Стерлитамаке и Давлеканово.
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