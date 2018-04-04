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Полтавченко назначил нового руководителя Госстройнадзора Петербурга
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Полтавченко назначил нового руководителя Госстройнадзора Петербурга 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пресс-служба ведомства передает, что Евгений Ким был назначен главой Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга по решению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и правительства Северной столицы.
Ранее должность занимал Леонид Кулаков, недавно возглавивший комитет по строительству. Ким, работавший в службе заместителем начальника в 2008 году, был назначен исполняющим обязанности.
Ким получил высшее образование в Ленинградском инженерно-строительном институте и имеет ученую степень доктора экономических наук.
Ранее Георгий Полтавченко назначил своего бывшего советника Германа Широкова на должность главы комитета по делам Арктики. До своего назначения советником губернатора, Герман Широков руководил Федеральной службой по контролю за оборотом наркотических веществ в Новгородской области.
Фото: архив ФедералПресс
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