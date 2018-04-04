Названы самые интересные события в Нижегородской области за 3 апреля

Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 3 апреля, во вторник.

1. Около 78 млрд рублей инвестиций привлечено в Нижегородской области

По итогам реализации программ в 2017 году введены в эксплуатацию 124 объекта.

2. Стала известна причина провала на улице Ильинской в Нижнем Новгороде

Ее установили специалисты управления административно-технического и муниципального контроля.

3. В Нижнем Новгороде началась эпидемия респираторных инфекций

В областном центре отмечается превышение эпидемических порогов на 30%.

4. Демонтаж рынка «Народный» начался в Нижнем Новгороде

Рынок прекратил работу 31 марта.

5. «Вектор» будет содержать ул. Большую Покровскую в 2018 году

Компания стала единственным участником электронного аукциона по заявке администрации Нижегородского района.

6. «АнтиЯма-НН» поможет отремонтировать дороги Нижнего Новгорода

Главной задачей проекта является выявление приоритетности при выполнении ямочного ремонта.

7. Появление нефтяных пятен на Волге вызвало тревогу энергетиков

На объектах усилен контроль за качеством воды.